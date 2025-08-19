https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036297521.html
Более 30 объектов передали подмосковным предпринимателям за 1 рубль
Более 30 объектов передали подмосковным предпринимателям за 1 рубль
Более 30 объектов передали подмосковным предпринимателям за 1 рубль
В Подмосковье с начала года было заключено более 30 договоров по программе "Недвижимость за 1 рубль", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Подмосковье с начала года было заключено более 30 договоров по программе "Недвижимость за 1 рубль", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По этой программе предприниматели региона могут арендовать объекты недвижимости по символической стоимости. "С начала года поддержку в рамках программы "Недвижимость за 1 рубль" получили 26 предпринимателей Московской области. Суммарно был заключен 31 договор, согласно которым бизнесу в аренду было передано 13 зданий и 18 помещений для реализации проектов. Суммарный объем заявленных инвестиций составляет 295,5 миллиона рублей. В результате реализации этих проектов в регионе будет создано порядка 100 рабочих мест", — отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По словам главы ведомства, всего с начала действия программы подмосковным предпринимателям предоставлено в аренду более 300 помещений и зданий. Воспользоваться программой "Недвижимость за 1 рубль" могут субъекты малого и среднего бизнеса. Для получения льготных условий аренды предпринимателям необходимо выполнить определенные обязательства. В случае с помещением – отремонтировать его в течение полутора лет, а если речь идет о здании – то провести реставрацию в течение трех лет. После этого арендатор получает преимущественное право выкупить объект по рыночной стоимости за вычетом расходов на ремонт. Всего же срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15 лет.
Более 30 объектов передали подмосковным предпринимателям за 1 рубль
В Подмосковье передали 31 объект бизнесу по программе "Недвижимость за 1 рубль"
