https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036296144.html

В Подмосковье отремонтировали около 300 дорог к образовательным учреждениям

В Подмосковье отремонтировали около 300 дорог к образовательным учреждениям - РИА Новости, 19.08.2025

В Подмосковье отремонтировали около 300 дорог к образовательным учреждениям

В Подмосковье перед началом учебного года отремонтировали около 300 дорог, которые ведут к образовательным учреждениям, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:40:00+03:00

2025-08-19T14:40:00+03:00

2025-08-19T14:40:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036294451_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b3c71d5e535369c17b4c42b52950014c.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Подмосковье перед началом учебного года отремонтировали около 300 дорог, которые ведут к образовательным учреждениям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Речь идет о 98 участках региональных дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и 188 – муниципальных. Их общая протяженность – около 390 километров. Наибольший объем работ проведен в Подольске, Дмитровском, Раменском, Балашихе, Шатуре, Орехово-Зуевском, Богородском, Солнечногорске, Чехове, Одинцовском округах. "В новом учебном году в нашем Подмосковье за парты сядут более миллиона школьников, в том числе 106 тысяч первоклашек. Наша задача — обеспечить максимальный комфорт и безопасность, чтобы дети могли спокойно добираться до школы и обратно, а родители за них не переживали. Для этого к 1 сентября мы привели в порядок порядка 300 дорог, ведущих к школам, лицеям, гимназиям, колледжам, техникумам, детским садам", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона уточнил, что в рамках работ там, где это было необходимо, был заменен асфальт, обновлена разметка на пешеходных переходах, установлены ограждения и "лежачие полицейские", а также отремонтированы дорожные знаки. Кроме того, по его словам, было уделено внимание состоянию тротуаров, светофоров и наружному освещению. Губернатор добавил, что в целом по областной программе в планах на этот год — отремонтировать 1,5 тысячи километров муниципальных и региональных дорог. По данным пресс-службы, к 1 сентября отремонтировано 235 километров региональных дорог. Там уложили новое покрытие, укрепили обочины, сейчас наносят разметку. Среди них – одна из центральных улиц Егорьевска – Владимирская. Здесь расположены Авиационный технический колледж имени В.П. Чкалова, школа №9 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и Воскресная школа при Свято-Троицком Мариинском женском монастыре. Помимо этого, она играет важную роль во всей транспортной инфраструктуре города, обеспечивая выезд из него в сторону поселка Шувое и на Егорьевское шоссе – по этой улице ежедневно проезжает около 9 тысяч автомобилей. В ходе ремонта дорожного полотна здесь были использованы асфальтобетонные смеси, которые придают дороге более высокую износоустойчивость и продлевают срок ее службы. В Долгопрудном обновили проспект Пацаева, по которому дети добираются в Физтех-колледж, школу №10 и детские сады. Здесь отремонтировали более 1,8 километра асфальтового покрытия и нанесли разметку, при этом движение на время работ не ограничивали. Также приведены в порядок дороги: в деревне Авдеево муниципального округа Зарайск, по которой ученики добираются в местную среднюю школу и детский сад; участки на улице Железнодорожной и Новинском шоссе в Лосино-Петровском, где расположены школа №24 им. С.А. Красовского и спортивная школа "Олимп"; улица Босова в Истре – филиал Красногорского колледжа, лицей, школа №2 и детсад №47; улица Ленина в микрорайоне Ожерелье города Каширы, где находятся школа-интернат №1, школа №10, детский сад №15, а чуть далее – филиал Петербургского государственного университета путей сообщения. Всего отремонтировали 188 участков муниципальных дорог общей протяженностью 154 километра и 61 тротуар. Например, стал удобнее для водителей и пешеходов проезд на улице Фрунзе в рабочем поселке Быково Раменского округа, где находится школа №15. Обновили дорогу на улице Чапаева в Красногорске, ведущую к Опалиховской школе. На улице Загонова в Электростали, где расположены школа имени В.Д. Корнеева и детский сад №24, новый асфальт уложили как на проезжей части. Использовалась технология, при которой с помощью фрезерования срезается поврежденный асфальтовый слой и наносится новое покрытие. Отремонтировали и улицу Лесную в микрорайоне Юбилейный в Королеве — одну из главных дорог наукограда, по которой ученики едут в гимназии №3 и №5, лицей №4 и детские сады. На улице Южная в Люберцах, где находится корпус гимназии №5 и медицинский колледж, специалисты демонтировали старое покрытие и уложили новое, а при нанесении разметки применили прочный термопластик с улучшенными светоотражающими свойствами. Помимо этого, в 2025 году запланировано капитально отремонтировать 12 муниципальных дорог у образовательных учреждений, и на пяти работа уже завершена. Например, отремонтировали проспект Мира в Реутове длиной 2,4 километра, где расположены детские сады "Светлячок" и "Сказка". Здесь провели комплексный ремонт, заменили бордюрный камень и тротуарную плитку, установили новые светофоры, пешеходные переходы и остановочные павильоны, оборудовали заездные карманы. Преобразилась и дорога от КП "Семейный городок" до Оболенской школы в деревне Райсеменовское городского округа Серпухов. Здесь полностью обновили дорожную разметку, использовав современные материалы для лучшей видимости, и нанесли предупреждающую разметку для водителей. Кроме того, капитальный ремонт завершили на нескольких участках возле образовательных учреждений: на улице Трудовой в Клину, где находится средняя общеобразовательная школа имени Маргариты Калининой; на улице Кржижановского в поселке Ледово городского округа Кашира, где расположена Ледовская общеобразовательная школа; а также на улице Семашко в Жуковском, ведущей к школе №8. Всего в этом году в Подмосковье планируют отремонтировать более 1,5 тысячи участков региональных по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" и муниципальных дорог.

https://ria.ru/20250819/veterinary-2036269741.html

https://ria.ru/20250819/moloko-2036267858.html

https://ria.ru/20250818/zhkkh-2036111823.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, дороги