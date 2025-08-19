Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 19.08.2025 (обновлено: 11:03 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036246931.html
В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру
В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру - РИА Новости, 19.08.2025
В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру
Машина каршеринга врезалась в фуру в Ленинском городском округе, водитель и пассажир легковушки погибли, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T10:59:00+03:00
2025-08-19T11:03:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
skoda auto
skoda octavia
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247667_0:169:1280:889_1920x0_80_0_0_ad7ce72e8b92403246f3199cde00f4b6.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Машина каршеринга врезалась в фуру в Ленинском городском округе, водитель и пассажир легковушки погибли, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня около 07.30 на 1-м километре автодороги Юго-Восточная хорда произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем каршеринга марки Skoda, при движении из Москвы в область совершил наезд на стоящую на обочине дороги грузовую автомашину "Камаз", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На фото в Telegram-канале машина каршеринга наполовину въехала под прижавшуюся к обочине фуру.
https://ria.ru/20250818/delo-2036062295.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247667_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0dc46116297441084c2d19ef186be27f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), skoda auto, skoda octavia
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Skoda Auto, Skoda Octavia
В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру

В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру, два человека погибли

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиДТП с участием автомобиля каршеринга в Ленинском городском округе
ДТП с участием автомобиля каршеринга в Ленинском городском округе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
ДТП с участием автомобиля каршеринга в Ленинском городском округе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Машина каршеринга врезалась в фуру в Ленинском городском округе, водитель и пассажир легковушки погибли, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня около 07.30 на 1-м километре автодороги Юго-Восточная хорда произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем каршеринга марки Skoda, при движении из Москвы в область совершил наезд на стоящую на обочине дороги грузовую автомашину "Камаз", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На фото в Telegram-канале машина каршеринга наполовину въехала под прижавшуюся к обочине фуру.
Работа СК РФ по делу об оказании небезопасных услуг после ДТП с участием автомобиля УАЗ в Лазаревском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СК возбудил дело после ДТП в Сочи, где погибли два человека
18 августа, 14:41
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Skoda AutoSkoda Octavia
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала