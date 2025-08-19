https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036246931.html

В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру

В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру

В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру

Машина каршеринга врезалась в фуру в Ленинском городском округе, водитель и пассажир легковушки погибли, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Машина каршеринга врезалась в фуру в Ленинском городском округе, водитель и пассажир легковушки погибли, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня около 07.30 на 1-м километре автодороги Юго-Восточная хорда произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем каршеринга марки Skoda, при движении из Москвы в область совершил наезд на стоящую на обочине дороги грузовую автомашину "Камаз", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На фото в Telegram-канале машина каршеринга наполовину въехала под прижавшуюся к обочине фуру.

