В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру
В Подмосковье машина каршеринга врезалась в фуру, два человека погибли
© Фото : ГУ МВД России по Московской областиДТП с участием автомобиля каршеринга в Ленинском городском округе
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
ДТП с участием автомобиля каршеринга в Ленинском городском округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Машина каршеринга врезалась в фуру в Ленинском городском округе, водитель и пассажир легковушки погибли, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня около 07.30 на 1-м километре автодороги Юго-Восточная хорда произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем каршеринга марки Skoda, при движении из Москвы в область совершил наезд на стоящую на обочине дороги грузовую автомашину "Камаз", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На фото в Telegram-канале машина каршеринга наполовину въехала под прижавшуюся к обочине фуру.
СК возбудил дело после ДТП в Сочи, где погибли два человека
18 августа, 14:41