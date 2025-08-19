Красносельский обвинил Кишинев в оказании экономического давления на ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил делегации ЕС о том, что Молдавия оказывает беспрецедентное экономическое давление на ПМР.
"Нам экономически сложно. Молдова оказывает беспрецедентное экономическое давление на Приднестровье, что нехорошо и неправильно, тем самым отходит от норм Европейского союза. Я всегда говорил, что в нашем с Молдовой диалоге должен присутствовать Европейский союз, потому что Молдова действует в ключе своих лозунгов, своей политики и политизированности", - сказал Красносельский на встрече с главой миссии Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом.
Лидер Приднестровья поблагодарил Европейский союз и лично Мажейкса за вклад в дело обеспечения стабильности в Приднестровье. Он обратил внимание на то, что глава делегации ЕС в Молдавии завершает свою четырехлетнюю дипломатическую миссию.
"Были кризисы. Вообще, на фоне происходящих геополитических катастроф говорить о полной стабильности практически невозможно. Наша задача не допустить развития негативных тенденций на территории Приднестровья, что мы и делали. Я считаю, что мы сработали успешно. Не допустили эскалации конфликта, не допустили боевых действий. Пытались как могли смягчить кризисные явления экономического и энергетического характера, которые, к сожалению, имели место быть", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.