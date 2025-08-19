https://ria.ru/20250819/pmr-2036358513.html

Красносельский обвинил Кишинев в оказании экономического давления на ПМР

Красносельский обвинил Кишинев в оказании экономического давления на ПМР - РИА Новости, 19.08.2025

Красносельский обвинил Кишинев в оказании экономического давления на ПМР

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил делегации ЕС о том, что Молдавия оказывает беспрецедентное экономическое давление... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:32:00+03:00

2025-08-19T17:32:00+03:00

2025-08-19T17:32:00+03:00

в мире

молдавия

вадим красносельский

евросоюз

кишинев

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018486428_0:85:2925:1730_1920x0_80_0_0_4cd1b4b7a73b391b289c81dc8310741e.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил делегации ЕС о том, что Молдавия оказывает беспрецедентное экономическое давление на ПМР. "Нам экономически сложно. Молдова оказывает беспрецедентное экономическое давление на Приднестровье, что нехорошо и неправильно, тем самым отходит от норм Европейского союза. Я всегда говорил, что в нашем с Молдовой диалоге должен присутствовать Европейский союз, потому что Молдова действует в ключе своих лозунгов, своей политики и политизированности", - сказал Красносельский на встрече с главой миссии Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом. Лидер Приднестровья поблагодарил Европейский союз и лично Мажейкса за вклад в дело обеспечения стабильности в Приднестровье. Он обратил внимание на то, что глава делегации ЕС в Молдавии завершает свою четырехлетнюю дипломатическую миссию. "Были кризисы. Вообще, на фоне происходящих геополитических катастроф говорить о полной стабильности практически невозможно. Наша задача не допустить развития негативных тенденций на территории Приднестровья, что мы и делали. Я считаю, что мы сработали успешно. Не допустили эскалации конфликта, не допустили боевых действий. Пытались как могли смягчить кризисные явления экономического и энергетического характера, которые, к сожалению, имели место быть", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250817/dogovorennosti-2035892129.html

https://ria.ru/20250813/vstrecha-2035134801.html

молдавия

кишинев

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, вадим красносельский, евросоюз, кишинев, ссср