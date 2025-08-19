https://ria.ru/20250819/peterburg-2036301041.html

В Петербурге арестовали ЛГБТ-блогершу* за сексуальное насилие над девочкой

В Петербурге арестовали ЛГБТ-блогершу* за сексуальное насилие над девочкой - РИА Новости, 19.08.2025

В Петербурге арестовали ЛГБТ-блогершу* за сексуальное насилие над девочкой

Сторонницу ЛГБТ* арестовали по обвинению в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Петербурге, которое, по версии следствия, она совершала в 2020-2021... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:54:00+03:00

2025-08-19T14:54:00+03:00

2025-08-19T14:54:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

иваново

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Сторонницу ЛГБТ* арестовали по обвинению в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Петербурге, которое, по версии следствия, она совершала в 2020-2021 годах, сообщили РИА Новости в силовых структурах города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста представительнице ЛГБТ-сообщества*, подозреваемой в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки", - сказал собеседник агентства. По его словам, питерские правоохранители совместно с местными силовиками задержали обвиняемую 13 августа в Иваново. Поводом послужило заявление родителей потерпевшей, согласно которому в период с 2020 по 2021 год в Приморском районе Санкт-Петербурга обвиняемая под угрозой совершения суицида и распространения порочащих сведений о потерпевшей склоняла на тот момент 12-летнюю девочку к интиму. В результате ребенок получил психологическую травму и долгое время скрывал от родителей обстоятельства произошедшего. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", санкция по которому подразумевает до 20 лет лишения свободы. Собеседник агентства добавил, что обвиняемая являлась открытой сторонницей ЛГБТ-сообщества*, придерживалась феминистских идей и вела специализированный Telegram-канал. В объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости уточнили, что срок заключения под стражу фигурантке избран на 2 месяца.* запрещенная в РФ экстремистская организация.

https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html

https://ria.ru/20250807/sud-2033842978.html

санкт-петербург

россия

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, иваново