В Петербурге арестовали ЛГБТ-блогершу* за сексуальное насилие над девочкой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Сторонницу ЛГБТ* арестовали по обвинению в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Петербурге, которое, по версии следствия, она совершала в 2020-2021 годах, сообщили РИА Новости в силовых структурах города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста представительнице ЛГБТ-сообщества*, подозреваемой в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, питерские правоохранители совместно с местными силовиками задержали обвиняемую 13 августа в Иваново. Поводом послужило заявление родителей потерпевшей, согласно которому в период с 2020 по 2021 год в Приморском районе Санкт-Петербурга обвиняемая под угрозой совершения суицида и распространения порочащих сведений о потерпевшей склоняла на тот момент 12-летнюю девочку к интиму. В результате ребенок получил психологическую травму и долгое время скрывал от родителей обстоятельства произошедшего.
Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", санкция по которому подразумевает до 20 лет лишения свободы.
Собеседник агентства добавил, что обвиняемая являлась открытой сторонницей ЛГБТ-сообщества*, придерживалась феминистских идей и вела специализированный Telegram-канал.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости уточнили, что срок заключения под стражу фигурантке избран на 2 месяца.
* запрещенная в РФ экстремистская организация.
