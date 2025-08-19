https://ria.ru/20250819/pervoklassniki-2036322125.html

Первоклассники в Московской области получили подарочные наборы к школе

Первоклассники в Московской области получили подарочные наборы к школе - РИА Новости, 19.08.2025

Первоклассники в Московской области получили подарочные наборы к школе

19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 2 тысяч первоклассников Подмосковья получили подарочные наборы к школе, включающие ланчбокс, бутылочку и световозвращающие наклейки, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве отметили, что школьники из многодетных семей, дети-инвалиды, а также дети, погибших участников СВО каждый год обеспечиваются выплатами на школьную форму. Еще одна мера поддержки доступна для детей из семей с низкими доходами, которые впервые идут в школу — подарочный набор первоклассника. "Более 2 тысяч первоклашек региона уже получили подарочные наборы к школе. Ортопедический рюкзак содержит все необходимое для первого учебного года. Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и следовать тенденциям — доработали дизайн рюкзака, а также добавили новые принадлежности", — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Так, в этом году в набор портфеля добавили новые предметы: ланчбокс, бутылочка, стакан-непроливайка для рисования, фартук для урока технологии и рисования, доска для лепки пластилина, клеенка на стол для уроков технологии и рисования, а также световозвращающие наклейки. Мера поддержки назначается проактивно — информация о доходах семьи и о зачислении в первый класс поступает автоматически. Специалисты социальной защиты связываются с семьями и согласовывают удобную дату и время для получения подарочного набора. В случае, если информация о семье не поступила, и мера поддержки не назначена проактивно, то до первого октября можно подать заявление через регпортал Подмосковья на комплексную услугу "Скоро в школу".

