А7 отменила минимальную комиссию за международные переводы
19.08.2025
А7 отменила минимальную комиссию за международные переводы
Российская платформа трансграничных переводов А7, созданная государственным банком ПСБ, отменила минимальный порог комиссии за международные транзакции,... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российская платформа трансграничных переводов А7, созданная государственным банком ПСБ, отменила минимальный порог комиссии за международные транзакции, сообщает пресс-служба компании. Теперь комиссия рассчитывается только в процентном выражении: 0,3% для бизнеса и 0,5% для физических лиц. Переводы выполняются день в день в любую страну и валюту, включая доллар США, евро, китайский юань и дирхам ОАЭ. Для расчетов компания предлагает различные возможности, включая векселя для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) юридических лиц. Это усовершенствованный финансовый инструмент, который можно использовать как средство проведения трансграничных платежей в любой валюте, юридически обязывающий гарант исполнения обязательств и источник пассивного дохода. Отмечается, что компания активно развивает сеть своих офисов "А7 финансы". В них предоставляются услуги для бизнеса и физических лиц: обмен валюты, оформление векселей, расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, кредиты, страховые и инвестиционные продукты.
