А7 отменила минимальную комиссию за международные переводы
10:03 19.08.2025
А7 отменила минимальную комиссию за международные переводы
А7 отменила минимальную комиссию за международные переводы
компания «а7»
денежные переводы
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российская платформа трансграничных переводов А7, созданная государственным банком ПСБ, отменила минимальный порог комиссии за международные транзакции, сообщает пресс-служба компании. Теперь комиссия рассчитывается только в процентном выражении: 0,3% для бизнеса и 0,5% для физических лиц. Переводы выполняются день в день в любую страну и валюту, включая доллар США, евро, китайский юань и дирхам ОАЭ. Для расчетов компания предлагает различные возможности, включая векселя для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) юридических лиц. Это усовершенствованный финансовый инструмент, который можно использовать как средство проведения трансграничных платежей в любой валюте, юридически обязывающий гарант исполнения обязательств и источник пассивного дохода. Отмечается, что компания активно развивает сеть своих офисов "А7 финансы". В них предоставляются услуги для бизнеса и физических лиц: обмен валюты, оформление векселей, расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, кредиты, страховые и инвестиционные продукты.
компания «а7», денежные переводы
Компания «А7», денежные переводы
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российская платформа трансграничных переводов А7, созданная государственным банком ПСБ, отменила минимальный порог комиссии за международные транзакции, сообщает пресс-служба компании.
Теперь комиссия рассчитывается только в процентном выражении: 0,3% для бизнеса и 0,5% для физических лиц.
Переводы выполняются день в день в любую страну и валюту, включая доллар США, евро, китайский юань и дирхам ОАЭ. Для расчетов компания предлагает различные возможности, включая векселя для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) юридических лиц. Это усовершенствованный финансовый инструмент, который можно использовать как средство проведения трансграничных платежей в любой валюте, юридически обязывающий гарант исполнения обязательств и источник пассивного дохода.
Отмечается, что компания активно развивает сеть своих офисов "А7 финансы". В них предоставляются услуги для бизнеса и физических лиц: обмен валюты, оформление векселей, расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, кредиты, страховые и инвестиционные продукты.
Компания А7 открыла пять офисов продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Компания А7 открыла пять офисов продаж в Москве
6 августа, 13:53
 
