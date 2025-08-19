Рейтинг@Mail.ru
"Не получил". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским на встрече с Трампом - РИА Новости, 19.08.2025
18:30 19.08.2025 (обновлено: 18:35 19.08.2025)
"Не получил". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским на встрече с Трампом
Владимир Зеленский и европейские лидеры ничего не добились по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, пишет издание Steigan. РИА Новости, 19.08.2025
украина
в мире
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и европейские лидеры ничего не добились по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, пишет издание Steigan."После вчерашней встречи Зеленский заявил, что это была его "лучшая встреча" с Трампом. Если сравнивать ее с февральской — это, вероятно, правда. Но он (Зеленский. — Прим. ред.) ничего не получил, как и его европейские няньки из "коалиции желающих", — говорится в материале.По словам автора, надежды европейских лидеров на гарантии безопасности для Украины на условиях Запада — это преувеличенно радужная интерпретация результатов прошедшей встречи.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
украина, в мире, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Украина, В мире, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
© AP Photo / Alex BrandonВстреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и европейские лидеры ничего не добились по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, пишет издание Steigan.
"После вчерашней встречи Зеленский заявил, что это была его "лучшая встреча" с Трампом. Если сравнивать ее с февральской — это, вероятно, правда. Но он (Зеленский. — Прим. ред.) ничего не получил, как и его европейские няньки из "коалиции желающих", — говорится в материале.
По словам автора, надежды европейских лидеров на гарантии безопасности для Украины на условиях Запада — это преувеличенно радужная интерпретация результатов прошедшей встречи.
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
