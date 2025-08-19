https://ria.ru/20250819/peregovory-2036373120.html
"Не получил". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским на встрече с Трампом
Владимир Зеленский и европейские лидеры ничего не добились по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, пишет издание Steigan. РИА Новости, 19.08.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036175551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e6ae2fc8021e0b728f9b68ca7de12cf.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и европейские лидеры ничего не добились по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, пишет издание Steigan."После вчерашней встречи Зеленский заявил, что это была его "лучшая встреча" с Трампом. Если сравнивать ее с февральской — это, вероятно, правда. Но он (Зеленский. — Прим. ред.) ничего не получил, как и его европейские няньки из "коалиции желающих", — говорится в материале.По словам автора, надежды европейских лидеров на гарантии безопасности для Украины на условиях Запада — это преувеличенно радужная интерпретация результатов прошедшей встречи.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
