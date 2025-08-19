https://ria.ru/20250819/peregovory-2036245150.html

Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом

Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом - РИА Новости, 19.08.2025

Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 августа проведет в Минске переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает близкий к пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T10:49:00+03:00

2025-08-19T10:49:00+03:00

2025-08-19T10:49:00+03:00

в мире

иран

александр лукашенко

евразийский экономический союз

белоруссия

масуд пезешкиан

минск

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 августа проведет в Минске переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Сегодня президент Ирана прибывает в Минск с официальным визитом", - говорится в сообщении. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. Затем состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств, сообщил канал. "Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан, как планируется, обсудят сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании; взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН", - говорится в сообщении. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности, отметил "Пул первого".

https://ria.ru/20250815/briks-2035522163.html

https://ria.ru/20250817/razgovor-2035904185.html

иран

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, александр лукашенко, евразийский экономический союз, белоруссия, масуд пезешкиан, минск, шос, брикс