Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом
10:49 19.08.2025
Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом
2025-08-19T10:49:00+03:00
2025-08-19T10:49:00+03:00
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 августа проведет в Минске переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Сегодня президент Ирана прибывает в Минск с официальным визитом", - говорится в сообщении. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. Затем состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств, сообщил канал. "Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан, как планируется, обсудят сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании; взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН", - говорится в сообщении. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности, отметил "Пул первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 августа проведет в Минске переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Сегодня президент Ирана прибывает в Минск с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. Затем состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств, сообщил канал. "Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан, как планируется, обсудят сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании; взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН", - говорится в сообщении.
В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности, отметил "Пул первого".
