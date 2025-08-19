https://ria.ru/20250819/peregovory-2036245150.html
Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом
Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом - РИА Новости, 19.08.2025
Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Пезешкианом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 августа проведет в Минске переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает близкий к пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2025
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 августа проведет в Минске переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Сегодня президент Ирана прибывает в Минск с официальным визитом", - говорится в сообщении. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. Затем состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств, сообщил канал. "Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан, как планируется, обсудят сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании; взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН", - говорится в сообщении. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности, отметил "Пул первого".
