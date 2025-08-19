Рейтинг@Mail.ru
В Ливане оценили итоги переговоров Трампа и Зеленского
01:44 19.08.2025
В Ливане оценили итоги переговоров Трампа и Зеленского
в мире
украина
ливан
киев
нато
БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости. Итоги переговоров в Вашингтоне и предшествующий им саммит на Аляске говорят о том, что завершение украинского кризиса близится к "решающей фазе", поделился мнением с РИА Новости профессор международного права Университета Святого Иосифа в Ливане Ризк Зугаиб. "Ситуация движется к решающей фазе. Переговоры сосредоточились вокруг двух ключевых пунктов, которые становятся основой для возможных решений. Первый — украинский запрос о вступлении в НАТО. Трамп назвал этот запрос "невозможным", однако президент США предложил в качестве альтернативы гарантии, касающиеся безопасности украинского государства",- сказал Зугаиб. По словам эксперта, второй вопрос "более чувствительный" и он связан с территориями, присоединение которых к Российской Федерации готова признать Украина. "Прорыв в этих двух направлениях, достигнутый американским лидером, может дать о себе знать уже в ближайшее время",- добавил эксперт. Профессор отметил, что очевидность двух основных вопросов, вокруг которых велся украинский конфликт, сегодня получила общую основу благодаря американскому посредничеству. Вопрос территорий, который ранее считался табу для Киева, теперь, по словам эксперта, обсуждается в духе признания и обмена, "что отражает понимание права русскоязычного населения на этих землях на самоопределение и воссоединение со своей исторической родиной", подчеркнул эксперт. Говоря о стремлении Украины ко вступлению в НАТО, Зугейб подчеркнул, что данное намерение противоречит ее географическому и геополитическому положению и представляет собой прямую угрозу национальной безопасности России. Эксперт назвал это "ключевой проблемой, которую можно урегулировать через предоставление Киеву гарантий безопасности и предотвращение превращения Украины, находящейся на цивилизационном разломе, в арену раскола и конфронтации в результате безответственной внешней политики, игнорирующей принцип необходимого нейтралитета".
украина
ливан
киев
в мире, украина, ливан, киев, нато
В мире, Украина, Ливан, Киев, НАТО
В Ливане оценили итоги переговоров Трампа и Зеленского

Профессор Зугаиб: развязка украинского кризиса движется к решающей фазе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости. Итоги переговоров в Вашингтоне и предшествующий им саммит на Аляске говорят о том, что завершение украинского кризиса близится к "решающей фазе", поделился мнением с РИА Новости профессор международного права Университета Святого Иосифа в Ливане Ризк Зугаиб.
"Ситуация движется к решающей фазе. Переговоры сосредоточились вокруг двух ключевых пунктов, которые становятся основой для возможных решений. Первый — украинский запрос о вступлении в НАТО. Трамп назвал этот запрос "невозможным", однако президент США предложил в качестве альтернативы гарантии, касающиеся безопасности украинского государства",- сказал Зугаиб.
По словам эксперта, второй вопрос "более чувствительный" и он связан с территориями, присоединение которых к Российской Федерации готова признать Украина.
"Прорыв в этих двух направлениях, достигнутый американским лидером, может дать о себе знать уже в ближайшее время",- добавил эксперт.
Профессор отметил, что очевидность двух основных вопросов, вокруг которых велся украинский конфликт, сегодня получила общую основу благодаря американскому посредничеству. Вопрос территорий, который ранее считался табу для Киева, теперь, по словам эксперта, обсуждается в духе признания и обмена, "что отражает понимание права русскоязычного населения на этих землях на самоопределение и воссоединение со своей исторической родиной", подчеркнул эксперт.
Говоря о стремлении Украины ко вступлению в НАТО, Зугейб подчеркнул, что данное намерение противоречит ее географическому и геополитическому положению и представляет собой прямую угрозу национальной безопасности России. Эксперт назвал это "ключевой проблемой, которую можно урегулировать через предоставление Киеву гарантий безопасности и предотвращение превращения Украины, находящейся на цивилизационном разломе, в арену раскола и конфронтации в результате безответственной внешней политики, игнорирующей принцип необходимого нейтралитета".
