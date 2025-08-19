https://ria.ru/20250819/peregovory-2036186696.html

СМИ: переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров возобновились

СМИ: переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров возобновились - РИА Новости, 19.08.2025

СМИ: переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров возобновились

Переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров продолжаются, сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на пресс-секретаря РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T00:41:00+03:00

2025-08-19T00:41:00+03:00

2025-08-19T00:45:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

владимир зеленский

россия

украина

владимир путин

смоленская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036175551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e6ae2fc8021e0b728f9b68ca7de12cf.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров продолжаются, сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.Ранее украинский телеканал со ссылкой на Никифорова сообщил, что переговоры "с участием лидеров" в Овальном кабинете после перерыва возобновились."Переговоры в Овальном кабинете продолжаются не только между Трампом и Зеленским, но и с участием европейских лидеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украины.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250819/razgovor-2036186300.html

https://ria.ru/20250819/tramp-2036185972.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия, украина, владимир путин, смоленская аэс