Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (отныне также известный как Лев XIV) 8 мая официально был объявлен 267-м по счету папой римским. 69-летний понтифик стал первым в истории представителем Соединенных Штатов Америки, избранным главой Католической церкви. Биография нового папы Льва XIV - в материале РИА Новости.
Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV)
Кардинал-протодьякон, августинец Роберт Фрэнсис Прево был избран новым папой римским по итогам четвертого тура голосования в Ватикане. Конклав, в который вошли 133 кардинала, впервые в истории Римско-католической церкви выбрали на этот пост американца. О том, что 267-й папа римский благополучно избран, всему миру возвестил белый дым, поднимающийся из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца.
В историю новый папа войдет под именем Лев XIV.
Детство и юность
Образование
Первое образование Прево получил в стенах малой семинарии Ордена Святого Августина, которую он успешно окончил в 1973 году. Обучение будущий понтифик продолжил в расположенном на территории штата Пенсильвания католическом Университете Вилланова, где в 1977 году стал бакалавром математических наук. Также он изучал философию.
Несколько лет спустя он получил степень магистра богословия, был отправлен в Рим для изучения канонического права (учился Прево в Папском университете Святого Фомы Аквинского).
Карьера
К ордену Святого Августина будущий папа римский присоединился в 1977 году, через пять лет (летом 1982 года) был рукоположен в священники.
Роберт Прево во многом известен благодаря плодотворной и эффективной работе в Латинской Америке. В 1985 году он отправился в Перу, где занял пост канцлера в городе Чулуканас (до 1986 года). После нескольких лет, проведенных в Америке, Прево вновь вернулся в Перу, на этот раз - в город Трухильо, где на протяжении десяти лет возглавляет местную семинарию, занимает пост судьи в церковном суде и выполняет ряд других не менее важных обязанностей.
В 2014 году, Роберт Прево занял должность администратора епархии еще одного перуанского города - Чиклайо, а год спустя стал епископом Чиклайо.
Помимо службы в Латинской Америке будущий папа римский занимал должность провинциала августинской провинции в родном Чикаго, там же на протяжении нескольких лет курировал вопросы образования в монастыре Святого Августина.
В 2023 году он получил сан кардинала, служил в Дикастерии по делам епископов (то есть фактически решал вопросы, связанные с назначениями по всему миру), а в феврале текущего года стал кардиналом-епископом.
Лев XIV сейчас
Первую официальную речь, произнесенную сразу после избрания с балкона на площади Святого Петра, папа Лев XIV начал с пожелания мира. С избранием нового папу римского уже поздравил президент России Владимир Путин.