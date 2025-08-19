https://ria.ru/20250819/otkrytie-2035348818.html

Открытие в Гранд-Каньоне может переписать историю планеты

Открытие в Гранд-Каньоне может переписать историю планеты

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Гранд-Каньон, один из глубочайших каньонов в мире, продолжает подкидывать сюрпризы ученым. В результате проведенного исследования здесь обнаружили настоящую сокровищницу древних окаменелостей, сохранившихся в превосходном состоянии.Эти реликтовые останки живых существ возрастом более 500 миллионов лет проливают свет на эволюцию жизни в период Кембрийского взрыва — время, когда на Земле появилось большинство современных групп животных.Зона ЗлатовласкиУченые из Кембриджского университета во главе с аспирантом Джованни Муссини и его коллегами из США нашли останки микроскопических животных, в том числе скребущих по скалам моллюсков, фильтрующих ракообразных, червеобразных существ с ветвистыми зубами, а также остатки их предполагаемой пищи.Находки были датированы возрастом от 507 до 502 миллионов лет — временем стремительного появления большинства современных животных типов.Для извлечения микрофоссилий исследователи собрали образцы пород во время экспедиции 2023 года вдоль реки Колорадо. Камни размером с кулак привезли в Кембридж, а затем растворили с помощью плавиковой кислоты. Полученный осадок профильтровали через систему сит, и это уже позволило выявить тысячи крошечных фрагментов древних организмов.По словам исследователей, территория Гранд-Каньона в то время представляла собой "зону Златовласки" — регион с оптимальным балансом ресурсов и условий, что делало его идеальным местом для эволюционных экспериментов.Джованни Муссини, аспирант факультета наук о Земле Кембриджского университета, Великобритания, и ведущий автор исследования, рассказал: "В то время это была лучшая недвижимость на Земле…. У вас было достаточно пищи, достаточно света и идеальная глубина. Именно здесь эволюция пошла полным ходом".Червь-монстр из "Звездных войн"Одной из самых экзотичных находок стал новый вид приапулид — червеобразных существ, которые сегодня практически вымерли. Исследователи назвали его Kraytdraco spectatus в честь вымышленного крайт-дракона из "Звездных войн".У существа был гибкий трубчатый рот, выстланный сотнями зубов, похожих на крошечные щётки.Длина Kraytdraco составляла от 4 до 10 сантиметров, что в свою очередь делало его одним из самых крупных животных в округе и, вероятно, одним из самых доминирующих.Сюзанна Портер, палеонтолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, сказала: "Это похоже на то, как если бы мы находили только окаменелости из Антарктиды… но вдруг обнаружили бы человеческие останки в Нью-Йорке, где люди действительно процветали".Загадка кембрийского взрываУченые до сих пор пытаются выяснить, что послужило причиной кембрийского взрыва, когда впервые появились большинство основных групп животных в кембрийском периоде (542–485 млн лет назад).Начиная именно с этого момента организмы стали стремительно эволюционировать, что в конце концов привело к возникновению высших животных форм, включая и людей.Одной из самых распространенных версий является, что взрыв произошел из-за увеличение концентрации кислорода в атмосфере. До кембрийского взрыва на планете было нечем дышать.Запас кислорода был создан за счёт процесса фотосинтеза, и в период, предшествовавший кембрию, произошла невиданная вспышка растительности, которая смогла накачать атмосферу кислородом.Эрик Сперлинг, доцент Стэнфордского университета, предположил, что при большем количестве кислорода животные стали эффективнее преобразовывать пищу в энергию, что дало бы им силы для передвижения, роста и охоты."Появление хищников положило начало эскалации гонки вооружений, а затем мы, по сути, получили взрывное развитие различных способов ведения бизнеса", — сказал Сперлинг.Полученные учеными данные подтверждают теорию эволюционной эскалации, согласно которой виды эволюционируют не только в ответ на изменения окружающей среды, но и для того, чтобы получить преимущество перед своими конкурентами.Команда исследователей питает надежды, что будущие раскопки раскроют ещё больше мягкотелых окаменелостей кембрийского периода.Исследования зон подобных Гранд-Каньону может не только уточнить временные рамки "взрывной" эволюции, но и помочь понять, почему именно в подобных условиях зародились многие современные типы животных.

