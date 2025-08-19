Рейтинг@Mail.ru
Зеленский отказался от интервью Fox News и уезжает из Вашингтона - РИА Новости, 19.08.2025
02:17 19.08.2025 (обновлено: 03:13 19.08.2025)
Зеленский отказался от интервью Fox News и уезжает из Вашингтона
Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме отказался от интервью телеканалу Fox News и... РИА Новости, 19.08.2025
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нато
еврокомиссия
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме отказался от интервью телеканалу Fox News и покидает Вашингтон, сообщил ведущий в прямом эфире."Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме. Они (Делегация. — Прим. Ред.) улетают", — сообщил ведущий Брет Байер.Программа Байера, в которой должен был появиться Зеленский, началась в 18.00 понедельника по местному времени (01.00 мск). На протяжении первых 45 минут из запланированного часового эфира ведущий неоднократно повторял, что продолжает ждать появления главы киевского режима.Встреча в Белом домеТрамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.После этого, как сообщили в Кремле, Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, проинформировав его об итогах встречи в Белом доме. Беседа, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, носила откровенный и весьма конструктивный характер.Сам президент США в своей соцсети Truth Social назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США. Трамп также заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, еврокомиссия
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Еврокомиссия

Зеленский отказался от интервью Fox News и уезжает из Вашингтона

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме отказался от интервью телеканалу Fox News и покидает Вашингтон, сообщил ведущий в прямом эфире.
«
"Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме. Они (Делегация. — Прим. Ред.) улетают", — сообщил ведущий Брет Байер.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Снова опозорен": на Западе заметили странность в поведении Зеленского
02:07
Программа Байера, в которой должен был появиться Зеленский, началась в 18.00 понедельника по местному времени (01.00 мск). На протяжении первых 45 минут из запланированного часового эфира ведущий неоднократно повторял, что продолжает ждать появления главы киевского режима.

Встреча в Белом доме

Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.
В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским
02:00
После этого, как сообщили в Кремле, Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, проинформировав его об итогах встречи в Белом доме. Беседа, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, носила откровенный и весьма конструктивный характер.
Сам президент США в своей соцсети Truth Social назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США. Трамп также заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: улыбка с лица Зеленского исчезла, когда Трамп упомянул Путина
00:57
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТОЕврокомиссия
 
 
