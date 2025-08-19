Зеленский отказался от интервью Fox News и уезжает из Вашингтона

https://ria.ru/20250819/otezd-2036194402.html

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме отказался от интервью телеканалу Fox News и покидает Вашингтон, сообщил ведущий в прямом эфире."Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме. Они (Делегация. — Прим. Ред.) улетают", — сообщил ведущий Брет Байер.Программа Байера, в которой должен был появиться Зеленский, началась в 18.00 понедельника по местному времени (01.00 мск). На протяжении первых 45 минут из запланированного часового эфира ведущий неоднократно повторял, что продолжает ждать появления главы киевского режима.Встреча в Белом домеТрамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.После этого, как сообщили в Кремле, Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, проинформировав его об итогах встречи в Белом доме. Беседа, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, носила откровенный и весьма конструктивный характер.Сам президент США в своей соцсети Truth Social назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США. Трамп также заявил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.

