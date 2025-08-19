https://ria.ru/20250819/oruzhie-2036274002.html

Британия выделит 13 млрд долларов на оружие для Украины, заявил экс-посол

Британия выделит 13 млрд долларов на оружие для Украины, заявил экс-посол - РИА Новости, 19.08.2025

Британия выделит 13 млрд долларов на оружие для Украины, заявил экс-посол

Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в... РИА Новости, 19.08.2025

ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в рамках возможной сделки по обеспечению гарантий безопасности, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей со ссылкой на источник в британском МИД. В понедельник газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США. "В рамках предлагаемой сделки Великобритания выделит более 10 миллиардов фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины стоимостью 100 миллиардов долларов", - написал Мюррей в соцсети X*. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

