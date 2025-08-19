Рейтинг@Mail.ru
Британия выделит 13 млрд долларов на оружие для Украины, заявил экс-посол
13:11 19.08.2025 (обновлено: 13:14 19.08.2025)
Британия выделит 13 млрд долларов на оружие для Украины, заявил экс-посол
Британия выделит 13 млрд долларов на оружие для Украины, заявил экс-посол - РИА Новости, 19.08.2025
Британия выделит 13 млрд долларов на оружие для Украины, заявил экс-посол
Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в... РИА Новости, 19.08.2025
в мире
украина
крейг мюррей
великобритания
дональд трамп
евросоюз
сша
владимир зеленский
ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в рамках возможной сделки по обеспечению гарантий безопасности, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей со ссылкой на источник в британском МИД. В понедельник газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США. "В рамках предлагаемой сделки Великобритания выделит более 10 миллиардов фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины стоимостью 100 миллиардов долларов", - написал Мюррей в соцсети X*. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
украина
великобритания
сша
в мире, украина, крейг мюррей, великобритания, дональд трамп, евросоюз, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Крейг Мюррей, Великобритания, Дональд Трамп, Евросоюз, США, Владимир Зеленский
Британия выделит 13 млрд долларов на оружие для Украины, заявил экс-посол

Мюррей: Британия может выделить более $13 млрд на покупку оружия США для Украины

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Великобритания может выделить более 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,5 миллиардов долларов) на финансирование покупки американского оружия для Украины в рамках возможной сделки по обеспечению гарантий безопасности, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей со ссылкой на источник в британском МИД.
В понедельник газета Financial Times сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.
"В рамках предлагаемой сделки Великобритания выделит более 10 миллиардов фунтов стерлингов на закупку Евросоюзом оружия у США для Украины стоимостью 100 миллиардов долларов", - написал Мюррей в соцсети X*.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
В миреУкраинаКрейг МюррейВеликобританияДональд ТрампЕвросоюзСШАВладимир Зеленский
 
 
