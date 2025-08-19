Рейтинг@Mail.ru
18:31 19.08.2025 (обновлено: 18:33 19.08.2025)
Орбан рассказал, как снизить риск третьей мировой войны
Орбан рассказал, как снизить риск третьей мировой войны
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Риск третьей мировой войны можно снизить только посредством переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров Евросоюза, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите Европейского союза. "Подтвердилось, что угрозу третьей мировой войны можно уменьшить только посредством встречи Трампа и Путина", - написал Орбан в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской) по итогам переговоров. Премьер Венгрии 26 июля сделал заявление, что однозначного ответа на вопрос, начнется ли третья мировая война, нет, хотя зловещие признаки присутствуют. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 14 августа сказал, что снижение риска третьей мировой войны стало бы успехом саммита РФ и США на Аляске. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Риск третьей мировой войны можно снизить только посредством переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров Евросоюза, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите Европейского союза.
"Подтвердилось, что угрозу третьей мировой войны можно уменьшить только посредством встречи Трампа и Путина", - написал Орбан в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской) по итогам переговоров.
Премьер Венгрии 26 июля сделал заявление, что однозначного ответа на вопрос, начнется ли третья мировая война, нет, хотя зловещие признаки присутствуют. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 14 августа сказал, что снижение риска третьей мировой войны стало бы успехом саммита РФ и США на Аляске.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.
* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
Эксперт прокомментировал встречи Трампа с Путиным, Зеленским и лидерами ЕС
Вчера, 04:13
 
