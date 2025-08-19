https://ria.ru/20250819/orban-2036373413.html
Орбан рассказал, как снизить риск третьей мировой войны
Орбан рассказал, как снизить риск третьей мировой войны - РИА Новости, 19.08.2025
Орбан рассказал, как снизить риск третьей мировой войны
Риск третьей мировой войны можно снизить только посредством переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что подтвердилось на... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T18:31:00+03:00
2025-08-19T18:31:00+03:00
2025-08-19T18:33:00+03:00
в мире
россия
сша
венгрия
владимир путин
дональд трамп
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Риск третьей мировой войны можно снизить только посредством переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров Евросоюза, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите Европейского союза. "Подтвердилось, что угрозу третьей мировой войны можно уменьшить только посредством встречи Трампа и Путина", - написал Орбан в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской) по итогам переговоров. Премьер Венгрии 26 июля сделал заявление, что однозначного ответа на вопрос, начнется ли третья мировая война, нет, хотя зловещие признаки присутствуют. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 14 августа сказал, что снижение риска третьей мировой войны стало бы успехом саммита РФ и США на Аляске. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
https://ria.ru/20250819/vstrechi-2036203039.html
россия
сша
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, венгрия, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз
В мире, Россия, США, Венгрия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан рассказал, как снизить риск третьей мировой войны
Орбан: риск третьей мировой войны могут снизить переговоры Путина и Трампа