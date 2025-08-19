https://ria.ru/20250819/orban-2036351238.html

Членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. На онлайн-встрече лидеров Евросоюза подтвердилось, что членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, поэтому увязывать их не нужно, это опасно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите ЕС."Подтвердилось, что членство Украины в Евросоюзе не означает никаких гарантий безопасности, поэтому увязывание членства с гарантиями безопасности избыточно и опасно", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) по итогам переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена России как экстремистская

