Членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, заявил Орбан
Членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, заявил Орбан - РИА Новости, 19.08.2025
Членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, заявил Орбан
На онлайн-встрече лидеров Евросоюза подтвердилось, что членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, поэтому увязывать их не нужно, это опасно,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:10:00+03:00
2025-08-19T17:10:00+03:00
2025-08-19T17:52:00+03:00
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. На онлайн-встрече лидеров Евросоюза подтвердилось, что членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, поэтому увязывать их не нужно, это опасно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите ЕС."Подтвердилось, что членство Украины в Евросоюзе не означает никаких гарантий безопасности, поэтому увязывание членства с гарантиями безопасности избыточно и опасно", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) по итогам переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена России как экстремистская
Членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, заявил Орбан
