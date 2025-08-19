Рейтинг@Mail.ru
Членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, заявил Орбан - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 19.08.2025 (обновлено: 17:52 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/orban-2036351238.html
Членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, заявил Орбан
Членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, заявил Орбан - РИА Новости, 19.08.2025
Членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, заявил Орбан
На онлайн-встрече лидеров Евросоюза подтвердилось, что членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, поэтому увязывать их не нужно, это опасно,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:10:00+03:00
2025-08-19T17:52:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
россия
виктор орбан
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. На онлайн-встрече лидеров Евросоюза подтвердилось, что членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, поэтому увязывать их не нужно, это опасно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите ЕС."Подтвердилось, что членство Украины в Евросоюзе не означает никаких гарантий безопасности, поэтому увязывание членства с гарантиями безопасности избыточно и опасно", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) по итогам переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена России как экстремистская
https://ria.ru/20250819/orban-2036339752.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, россия, виктор орбан, венгрия
В мире, Украина, Евросоюз, Россия, Виктор Орбан, Венгрия
Членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, заявил Орбан

Обран: членство Украины в ЕС не надо увязывать с гарантиями безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. На онлайн-встрече лидеров Евросоюза подтвердилось, что членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, поэтому увязывать их не нужно, это опасно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский премьер во вторник принял участие в онлайн-саммите ЕС.
"Подтвердилось, что членство Украины в Евросоюзе не означает никаких гарантий безопасности, поэтому увязывание членства с гарантиями безопасности избыточно и опасно", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) по итогам переговоров.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Конфликт на Украине можно завершить только дипломатически, заявил Орбан
Вчера, 16:33
 
В миреУкраинаЕвросоюзРоссияВиктор ОрбанВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала