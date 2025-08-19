https://ria.ru/20250819/opasnost-2036398545.html

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщают власти регионов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об опасности атаки БПЛА. "️Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.

