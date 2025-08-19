Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Омска будут судить за истязание сына - РИА Новости, 19.08.2025
15:39 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/omsk-2036313837.html
Жительницу Омска будут судить за истязание сына
происшествия
омск
ОМСК, 19 авг - РИА Новости. Жительница Ленинского округа Омска предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетнего сына, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следователи выяснили, что с августа по ноябрь 2024 года 30-летняя мать четырех сыновей истязала одного из детей. "Своего 8-летнего сына она била ремнем, на продолжительное время ставила в угол, таким образом, наказывая за малейшие провинности, в том числе за ненадлежащий присмотр за младшим братом, являющимся инвалидом", - сообщили в пресс-службе ведомства. Вину женщина признала полностью. Четверых детей изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Саму омичку ограничили в родительских правах. Возбуждено уголовное дело по статье "истязание". Женщине грозит до 7 лет колонии.
омск
Новости
ru-RU
происшествия, омск
Происшествия, Омск
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ОМСК, 19 авг - РИА Новости. Жительница Ленинского округа Омска предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетнего сына, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что с августа по ноябрь 2024 года 30-летняя мать четырех сыновей истязала одного из детей.
"Своего 8-летнего сына она била ремнем, на продолжительное время ставила в угол, таким образом, наказывая за малейшие провинности, в том числе за ненадлежащий присмотр за младшим братом, являющимся инвалидом", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Вину женщина признала полностью. Четверых детей изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Саму омичку ограничили в родительских правах. Возбуждено уголовное дело по статье "истязание". Женщине грозит до 7 лет колонии.
ПроисшествияОмск
 
 
