Жительницу Омска будут судить за истязание сына
ОМСК, 19 авг - РИА Новости. Жительница Ленинского округа Омска предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетнего сына, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следователи выяснили, что с августа по ноябрь 2024 года 30-летняя мать четырех сыновей истязала одного из детей. "Своего 8-летнего сына она била ремнем, на продолжительное время ставила в угол, таким образом, наказывая за малейшие провинности, в том числе за ненадлежащий присмотр за младшим братом, являющимся инвалидом", - сообщили в пресс-службе ведомства. Вину женщина признала полностью. Четверых детей изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Саму омичку ограничили в родительских правах. Возбуждено уголовное дело по статье "истязание". Женщине грозит до 7 лет колонии.
