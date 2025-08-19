https://ria.ru/20250819/obstrel-2036202321.html
Украинские войска 33 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска 33 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Тридцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Двадцать семь атак на горловском направлении, три атаки на донецком направлении, одна атака на макеевском направлении, две атаки на енакиевском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено 33 единицы боеприпасов. Поступили сведения о гибели одного и ранении троих мирных жителей. За предыдущие сутки было зафиксировано 10 обстрелов.
