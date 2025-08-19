В Норильске восьмилетний мальчик случайно отравил брата

https://ria.ru/20250819/norilsk-2036216575.html

КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Восьмилетний ребенок случайно отравил бытовой химией четырехлетнего брата в Норильске, мальчик находится в больнице, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным ведомства, восьмилетний брат пострадавшего во время детской игры самостоятельно приготовил смесь бытовых химикатов, чтобы понаблюдать за возможной химической реакцией. Позже четырехлетний мальчик по неосторожности выпил эту смесь. "Дети находились под присмотром старшей родственницы. Ранее семья в поле зрения органов внутренних дел не попадала. Полицейскими по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что мальчик жив и находится в норильской городской больнице.

