https://ria.ru/20250819/norilsk-2036216575.html
В Норильске восьмилетний мальчик случайно отравил брата
В Норильске восьмилетний мальчик случайно отравил брата - РИА Новости, 19.08.2025
В Норильске восьмилетний мальчик случайно отравил брата
Восьмилетний ребенок случайно отравил бытовой химией четырехлетнего брата в Норильске, мальчик находится в больнице, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T08:08:00+03:00
2025-08-19T08:08:00+03:00
2025-08-19T08:08:00+03:00
происшествия
норильск
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_327:0:2825:1405_1920x0_80_0_0_2831958ca515f18795a47a29ac6e914d.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Восьмилетний ребенок случайно отравил бытовой химией четырехлетнего брата в Норильске, мальчик находится в больнице, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным ведомства, восьмилетний брат пострадавшего во время детской игры самостоятельно приготовил смесь бытовых химикатов, чтобы понаблюдать за возможной химической реакцией. Позже четырехлетний мальчик по неосторожности выпил эту смесь. "Дети находились под присмотром старшей родственницы. Ранее семья в поле зрения органов внутренних дел не попадала. Полицейскими по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что мальчик жив и находится в норильской городской больнице.
https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949140466.html
норильск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49494ad2548cb9e6e1172566c2ccdee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, красноярский край
Происшествия, Норильск, Красноярский край
В Норильске восьмилетний мальчик случайно отравил брата
В Норильске восьмилетний мальчик случайно отравил брата бытовой химией