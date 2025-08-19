Рейтинг@Mail.ru
09:00 19.08.2025
На Кавказе нашли способ превращать пластик в мощное топливо
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Способ переработки пластика, позволяющий без вредных выбросов превратить его в эффективное твердое топливо, разработали ученые КБГУ в составе научной группы. Результаты опубликованы в журнале "Вестник КНИИ РАН. Серия "Естественные и технические науки"".Традиционные методы утилизации пластиковых отходов, например сжигание, приводят к выбросу угарного газа, оксидов азота и других опасных соединений. Это происходит по причине неполного сгорания полимеров из-за недостатка кислорода в воздухе, рассказали исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ).Специалисты вуза предложили решение этой проблемы, основанное на сжигании измельченного пластика в закрытой системе. Процесс осуществляется с помощью нитратно-щелочных окислительных расплавов (расплавленных солей, которые разлагают пластик без вредных выбросов). Созданный метод позволяет не только безопасно утилизировать пластик, но и использовать выделяемую при этом огромную энергию. По словам ученых, смесь полимера и расплава может служить мощным твердым топливом."Наш подход практически не имеет аналогов. Он не только решает экологическую проблему, но и превращает опасные отходы в ценный энергетический ресурс, который потенциально можно использовать в качестве топлива", — рассказал профессор кафедры неорганической и физической химии института математики и естественных наук КБГУ Жамал Кочкаров.Утилизация пластиковых отходов путем сжигания и их применение в качестве топлива ранее затруднялись токсичностью продуктов горения, рассказали авторы исследования.Они утверждают, что их эксперименты с полиэтиленом показали высокую эффективность метода. При нагреве смеси до 450°С начиналась бурная реакция с образованием пламени высотой до трех метров, что свидетельствует о колоссальном выделении энергии. При этом анализы воздуха в помещении не зафиксировали превышения допустимых концентраций токсичных газов."Ключевая особенность разработки — двойное действие нашего состава. Мы используем нитраты, которые при нагреве выделяют атомарный кислород, — он гораздо активнее обычного и обеспечивает полное сгорание полимера. Одновременно щелочи, входящие в состав смеси, вступают в реакцию с образующимися токсичными газами, нейтрализуя их и превращая в безвредные соли", — уточнил Кочкаров.Эксперты университета рассказали, что ежегодно в мире образуются миллионы тонн пластиковых отходов, из которых перерабатывается не более 20-30 процентов, что делает разработку особенно актуальной.На данном этапе перед учеными стоит задача проведения следующего этапа исследований, который потребует специализированного оборудования для проведения количественных расчетов.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Способ переработки пластика, позволяющий без вредных выбросов превратить его в эффективное твердое топливо, разработали ученые КБГУ в составе научной группы. Результаты опубликованы в журнале "Вестник КНИИ РАН. Серия "Естественные и технические науки"".
Традиционные методы утилизации пластиковых отходов, например сжигание, приводят к выбросу угарного газа, оксидов азота и других опасных соединений. Это происходит по причине неполного сгорания полимеров из-за недостатка кислорода в воздухе, рассказали исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ).
Специалисты вуза предложили решение этой проблемы, основанное на сжигании измельченного пластика в закрытой системе. Процесс осуществляется с помощью нитратно-щелочных окислительных расплавов (расплавленных солей, которые разлагают пластик без вредных выбросов). Созданный метод позволяет не только безопасно утилизировать пластик, но и использовать выделяемую при этом огромную энергию. По словам ученых, смесь полимера и расплава может служить мощным твердым топливом.
"Наш подход практически не имеет аналогов. Он не только решает экологическую проблему, но и превращает опасные отходы в ценный энергетический ресурс, который потенциально можно использовать в качестве топлива", — рассказал профессор кафедры неорганической и физической химии института математики и естественных наук КБГУ Жамал Кочкаров.
Утилизация пластиковых отходов путем сжигания и их применение в качестве топлива ранее затруднялись токсичностью продуктов горения, рассказали авторы исследования.
Они утверждают, что их эксперименты с полиэтиленом показали высокую эффективность метода. При нагреве смеси до 450°С начиналась бурная реакция с образованием пламени высотой до трех метров, что свидетельствует о колоссальном выделении энергии. При этом анализы воздуха в помещении не зафиксировали превышения допустимых концентраций токсичных газов.
"Ключевая особенность разработки — двойное действие нашего состава. Мы используем нитраты, которые при нагреве выделяют атомарный кислород, — он гораздо активнее обычного и обеспечивает полное сгорание полимера. Одновременно щелочи, входящие в состав смеси, вступают в реакцию с образующимися токсичными газами, нейтрализуя их и превращая в безвредные соли", — уточнил Кочкаров.
Эксперты университета рассказали, что ежегодно в мире образуются миллионы тонн пластиковых отходов, из которых перерабатывается не более 20-30 процентов, что делает разработку особенно актуальной.
На данном этапе перед учеными стоит задача проведения следующего этапа исследований, который потребует специализированного оборудования для проведения количественных расчетов.
 
