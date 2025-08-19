https://ria.ru/20250819/nato-2036365402.html
В НАТО назвали дату следующего саммита
В НАТО назвали дату следующего саммита - РИА Новости, 19.08.2025
В НАТО назвали дату следующего саммита
Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T18:08:00+03:00
2025-08-19T18:08:00+03:00
2025-08-19T18:20:00+03:00
турция
в мире
анкара (провинция)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила пресс-служба альянса."Саммит НАТО в 2026 году состоится 7 и 8 июля в президентской резиденции в Анкаре, Турция", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250819/lidery-2036229260.html
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, анкара (провинция), нато
Турция, В мире, Анкара (провинция), НАТО
В НАТО назвали дату следующего саммита
Следующий саммит НАТО пройдет в Анкаре в 2026 году 7-8 июля