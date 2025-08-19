В НАТО назвали дату следующего саммита

Рейтинг@Mail.ru
18:08 19.08.2025 (обновлено: 18:20 19.08.2025)
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила пресс-служба альянса."Саммит НАТО в 2026 году состоится 7 и 8 июля в президентской резиденции в Анкаре, Турция", - говорится в сообщении.
турция, в мире, анкара (провинция), нато
Турция, В мире, Анкара (провинция), НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила пресс-служба альянса.
"Саммит НАТО в 2026 году состоится 7 и 8 июля в президентской резиденции в Анкаре, Турция", - говорится в сообщении.
ТурцияВ миреАнкара (провинция)НАТО
 
 
