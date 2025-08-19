https://ria.ru/20250819/nato-2036365402.html

В НАТО назвали дату следующего саммита

В НАТО назвали дату следующего саммита - РИА Новости, 19.08.2025

В НАТО назвали дату следующего саммита

Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T18:08:00+03:00

2025-08-19T18:08:00+03:00

2025-08-19T18:20:00+03:00

турция

в мире

анкара (провинция)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила пресс-служба альянса."Саммит НАТО в 2026 году состоится 7 и 8 июля в президентской резиденции в Анкаре, Турция", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250819/lidery-2036229260.html

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, в мире, анкара (провинция), нато