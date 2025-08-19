https://ria.ru/20250819/nato-2036194568.html
Генсек НАТО подвел итоги переговоров в Вашингтоне
Генсек НАТО подвел итоги переговоров в Вашингтоне - РИА Новости, 19.08.2025
Генсек НАТО подвел итоги переговоров в Вашингтоне
Генсек НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что это был "очень успешный" день. РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что это был "очень успешный" день. "Прежде всего, позвольте сказать, что это был очень успешный день", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
