Генсек НАТО подвел итоги переговоров в Вашингтоне

Генсек НАТО подвел итоги переговоров в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что это был "очень успешный" день. "Прежде всего, позвольте сказать, что это был очень успешный день", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

