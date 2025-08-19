Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО подвел итоги переговоров в Вашингтоне - РИА Новости, 19.08.2025
02:19 19.08.2025 (обновлено: 09:55 19.08.2025)
Генсек НАТО подвел итоги переговоров в Вашингтоне
Генсек НАТО подвел итоги переговоров в Вашингтоне - РИА Новости, 19.08.2025
Генсек НАТО подвел итоги переговоров в Вашингтоне
Генсек НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что это был "очень успешный" день. РИА Новости, 19.08.2025
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
марк рютте
нато
евросоюз
в мире
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что это был "очень успешный" день. "Прежде всего, позвольте сказать, что это был очень успешный день", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
сша
россия
сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, нато, евросоюз, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, В мире
Генсек НАТО подвел итоги переговоров в Вашингтоне

Рютте: это был очень успешный день

© Getty Images / Anna MoneymakerГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что это был "очень успешный" день.
"Прежде всего, позвольте сказать, что это был очень успешный день", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины
02:13
 
СШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
