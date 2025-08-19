https://ria.ru/20250819/naemnik-2036206878.html

Бывший наемник из Колумбии рассказал, как ему не платили в ВСУ

Бывший наемник из Колумбии рассказал, как ему не платили в ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025

Бывший наемник из Колумбии рассказал, как ему не платили в ВСУ

В ВСУ не исполняются финансовые обязательства перед наемниками, рассказал РИА Новости на условиях анонимности колумбийский наемник Луис, проходивший службу в... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T05:21:00+03:00

2025-08-19T05:21:00+03:00

2025-08-19T05:21:00+03:00

в мире

украина

колумбия

россия

алексей бобров

мария захарова

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7580e519cabe719cea2890b2f7c015b5.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости, Олег Краев. В ВСУ не исполняются финансовые обязательства перед наемниками, рассказал РИА Новости на условиях анонимности колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из украинских артиллерийских подразделений в течение примерно восьми месяцев в 2024 году. "Едешь за деньгами, а обещанного в полном объеме не выплачивают... (ВСУ - ред.) мне остались должны зарплату за несколько месяцев", - рассказал собеседник агентства. По словам Луиса, при том качестве снабжения, которое было в его подразделении, ему приходилось из своего кармана "докупать по соображениям удобства" некоторые вещи, в частности обувь. При этом он подчеркнул, что именно материальные мотивы являлись определяющими при принятии решения поехать воевать на Украину и оставаться там служить. "По большому счету, экономическая составляющая и отсутствие вариантов на рынке труда у нас в стране", - заявил Луис, отвечая на вопрос о том, что вынуждало его задерживаться в рядах ВСУ. В первой половине августа преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал РИА Новости, что ВСУ и вербовщики наемников заманивают колумбийцев на Украину обещанием больших гонораров и компенсаций в случае гибели, а затем отказываются их выплачивать. Ранее военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров рассказал РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250814/vsu-2035153577.html

https://ria.ru/20250817/ukraina-2035858205.html

https://ria.ru/20250813/kolumbiya-2034925085.html

украина

колумбия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, колумбия, россия, алексей бобров, мария захарова, сергей лавров, оон, вооруженные силы украины