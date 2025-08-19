Бывший наемник из Колумбии рассказал, как ему не платили в ВСУ
Бывшего наемника из Колумбии обманули с денежными выплатами в ВСУ
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости, Олег Краев. В ВСУ не исполняются финансовые обязательства перед наемниками, рассказал РИА Новости на условиях анонимности колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из украинских артиллерийских подразделений в течение примерно восьми месяцев в 2024 году.
"Едешь за деньгами, а обещанного в полном объеме не выплачивают... (ВСУ - ред.) мне остались должны зарплату за несколько месяцев", - рассказал собеседник агентства.
По словам Луиса, при том качестве снабжения, которое было в его подразделении, ему приходилось из своего кармана "докупать по соображениям удобства" некоторые вещи, в частности обувь.
При этом он подчеркнул, что именно материальные мотивы являлись определяющими при принятии решения поехать воевать на Украину и оставаться там служить.
"По большому счету, экономическая составляющая и отсутствие вариантов на рынке труда у нас в стране", - заявил Луис, отвечая на вопрос о том, что вынуждало его задерживаться в рядах ВСУ.
В первой половине августа преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал РИА Новости, что ВСУ и вербовщики наемников заманивают колумбийцев на Украину обещанием больших гонораров и компенсаций в случае гибели, а затем отказываются их выплачивать.
Ранее военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров рассказал РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
