"Словно гиена": как доктор Мясников спасал бойцов в Африке

"Словно гиена": как доктор Мясников спасал бойцов в Африке

александр мясников (врач)

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Александр Мясников - человек, которого вся страна привыкла видеть в телевизоре с неизменной улыбкой и бодрым голосом. Его советы о здоровье слушают миллионы, книги расходятся огромными тиражами, а передачи неизменно собирают аудиторию.Но за образом "доктора из телевизора" скрывается история, куда более драматичная и многослойная, чем может показаться. Африка, семейные кризисы, борьба с алкоголизмом жены, внебрачная дочь и новая жизнь на ТВ - всё это часть биографии Мясникова.Стать врачом ему было словно предначертано. Его дед Александр Леонидович Мясников - основатель советской кардиологии, лечивший самого Сталина. Отец Леонид тоже был медиком, кандидат медицинских наук, мама занималась исследованием старения и омоложения организма. В такой семье у него как будто не было шансов пойти иным путем.Сам Александр позже признавался: он хотел драйва и романтики, а потому выбрал не только сложную профессию, но и жизнь, связанную с риском. После учебы во 2-ом Московском меде он отправился в аспирантуру, а затем…в Африку, на край света.Африка: любовь, кровь и жараВ Африку Александр поехал не один, вместе с ним отправилась жена Наталья. Их история началась в лучших традициях мелодрамы: встретились в гостях, где оба были со своими супругами. Между ними вспыхнула искра. Ушли с вечеринки они уже вместе.Наталью он встретил еще до того, как развелся с первой женой. Вспоминая момент знакомства, неизменно смеется:"Встретил ее в гостях, и чтобы впечатлить, разломал хозяйский стул, разгрыз стакан - умел такое тогда делать, а потом побил ее мужа. И вот мы вместе уже больше 40 лет"В Мозамбике, охваченном войной, Мясников работал хирургом в полевых условиях. Спал по три часа, ел всухомятку, но каждый день вытаскивал людей с того света. Позже он признавался, что чувствовал себя "как гиена" - ходил по полям и искал тех, кого ещё можно спасти. Денег почти не было, зато был бесценный опыт, который, как окажется позже, сыграет важную роль в его жизни.Рядом всегда оставалась Наталья. Поддерживала, помогала, делила с мужем все тяготы. Без неё, по словам Александра, он мог бы и не выдержать.О детях супруги думали долго. Александр считал, что дети будут мешать карьере и постоянным поездкам. Но Наталья настояла. В 1994 году, когда ей исполнилось 40, у пары родился сын Леонид."В постоянных путешествиях и переездах мы никогда не задумывались о ребенке. Мы как-то свыклись с мыслью, что детей у нас не будет и вдруг случилось! Беременность подтвердилась, но были определенные проблемы со здоровьем - миома. Мы хотели сделать операцию, поэтому я предложил, удаляя миому, избавиться и от ребенка. Жена очень спокойная женщина, но тогда я думал, что она меня убьет", - рассказывал Александр.Мальчик появился на свет во Франции: тогда Мясников работал в посольстве. Потом семья перебралась в США. Постоянные переезды сделали их сына настоящим космополитом: он свободно владеет четырьмя языками, получил диплом фармацевта в Сорбонне и до сих пор живёт в Париже.Дочь в АмерикеСемейная жизнь в США оказалась для Мясниковых настоящим испытанием. Наталья тяжело переносила эмигрантскую изоляцию и постепенно стала злоупотреблять алкоголем. Муж не сразу понял, в чём дело: жена умела скрывать зависимость, смешивая спиртное с соком и всегда "под закуску".Десять лет борьбы и внезапное чудо. Наталья проснулась однажды и сказала:"Я больше не пью".Мясников до сих пор утверждает: с точки зрения медицины это объяснить невозможно.Но именно в этот, сложный для семьи, период у него случился роман на стороне. Коллега Татьяна Гулевич родила от него дочь Полину. Девочка живёт в США вместе с матерью, а сам доктор старается поддерживать с ней отношения. Наталья восприняла всё спокойно: они с мужем решили, что развод сделает всем только хуже."Наташа пила, я гулял, но мы понимали, что развод проблемы не решит. Нам обоим стало бы только хуже. У нас хватило мудрости сохранить наши отношения", - признавался он.Телевидение: второе дыханиеК медийной карьере Мясников пришёл уже после пятидесяти. Сначала радио, затем программы на "России 1". Проект "О самом главном" сделал его настоящей звездой. Доктор легко мог рассказать о сложных медицинских вещах простыми словами, вставить байку из Африки или Нью-Йорка и даже отжаться в прямом эфире.По его признанию, телевидение стало подарком судьбы. Оно дало ему не только узнаваемость, но и ощущение, что он может помочь миллионам людей, а не только пациентам своей клиники.Сегодня Александр Мясников руководит больницей в Москве, пишет книги и продолжает сниматься на телевидении. Живёт он в подмосковном деревянном доме с баней и прудиком. Дом он сам достраивал и переделывал, шутя называет его "Кубиком Рубика". Здесь же его любимцы: несколько собак и кот.У него есть и "сталинка" в Москве, и маленькая квартира в Париже, где напротив живёт сын.В браке с Натальей они уже больше сорока лет. Их отношения пережили и войну в Африке, и эмиграцию, и болезни, и измены. Сегодня доктор считает себя счастливым человеком: у него есть дело всей жизни, дом, дети и чувство, что всё прожито не зря.В свободное время он охотится, рыбачит и путешествует. Известен прямотой и иногда резкими высказываниями. В начале пандемии коронавируса он называл её "политическим проектом" и утверждал, что шанс заразиться "нулевой", но позже изменил мнение, призвав не бояться и принять, что переболеют все.

