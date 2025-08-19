https://ria.ru/20250819/mvd-2036312230.html

Три канала МВД России появились в мессенджере MAX

2025-08-19T15:31:00+03:00

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Три канала МВД России появились в национальном мессенджере Max, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>По ее словам, в мессенджере будут наполняться три канала министерства: её личный в качестве представителя МВД РФ, канал Госавтоинспекции и общий ведомственный со сводкой главной информации."Все самое актуальное, интересное и важное о работе органов внутренних дел в МАХ - из первых рук. На наших каналах - новости, официальная позиция министерства, разъяснения для граждан и советы по обеспечению безопасности и противодействию злоумышленникам", - уточнила Волк в Telegram-канале.Киберполиция также создала отдельный канал в новом мессенджере - "Вестник Киберполиции России", в котором правоохранители будут сообщать о новых мошеннических схемах, а также простых и эффективных способах защиты от них.

