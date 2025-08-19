Рейтинг@Mail.ru
Три канала МВД России появились в мессенджере MAX - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 19.08.2025 (обновлено: 18:31 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/mvd-2036312230.html
Три канала МВД России появились в мессенджере MAX
Три канала МВД России появились в мессенджере MAX - РИА Новости, 19.08.2025
Три канала МВД России появились в мессенджере MAX
>>> РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:31:00+03:00
2025-08-19T18:31:00+03:00
технологии
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мессенджер max
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Три канала МВД России появились в национальном мессенджере Max, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;По ее словам, в мессенджере будут наполняться три канала министерства: её личный в качестве представителя МВД РФ, канал Госавтоинспекции и общий ведомственный со сводкой главной информации."Все самое актуальное, интересное и важное о работе органов внутренних дел в МАХ - из первых рук. На наших каналах - новости, официальная позиция министерства, разъяснения для граждан и советы по обеспечению безопасности и противодействию злоумышленникам", - уточнила Волк в Telegram-канале.Киберполиция также создала отдельный канал в новом мессенджере - "Вестник Киберполиции России", в котором правоохранители будут сообщать о новых мошеннических схемах, а также простых и эффективных способах защиты от них.
https://ria.ru/20250819/maks-2036260392.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_d04c70e0850cb6a14aa3a7727d9d976f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мессенджер max, общество
Технологии, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мессенджер Max, Общество
Три канала МВД России появились в мессенджере MAX

Представитель МВД Волк: в мессенджере MAX появились три канала МВД России

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Три канала МВД России появились в национальном мессенджере Max, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
По ее словам, в мессенджере будут наполняться три канала министерства: её личный в качестве представителя МВД РФ, канал Госавтоинспекции и общий ведомственный со сводкой главной информации.
"Все самое актуальное, интересное и важное о работе органов внутренних дел в МАХ - из первых рук. На наших каналах - новости, официальная позиция министерства, разъяснения для граждан и советы по обеспечению безопасности и противодействию злоумышленникам", - уточнила Волк в Telegram-канале.
Киберполиция также создала отдельный канал в новом мессенджере - "Вестник Киберполиции России", в котором правоохранители будут сообщать о новых мошеннических схемах, а также простых и эффективных способах защиты от них.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX
Вчера, 12:02
 
ТехнологииИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Мессенджер MaxОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала