Три канала МВД России появились в мессенджере MAX
Три канала МВД России появились в мессенджере MAX - РИА Новости, 19.08.2025
Три канала МВД России появились в мессенджере MAX
19.08.2025
2025-08-19T15:31:00+03:00
2025-08-19T15:31:00+03:00
2025-08-19T18:31:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Три канала МВД России появились в национальном мессенджере Max, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>По ее словам, в мессенджере будут наполняться три канала министерства: её личный в качестве представителя МВД РФ, канал Госавтоинспекции и общий ведомственный со сводкой главной информации."Все самое актуальное, интересное и важное о работе органов внутренних дел в МАХ - из первых рук. На наших каналах - новости, официальная позиция министерства, разъяснения для граждан и советы по обеспечению безопасности и противодействию злоумышленникам", - уточнила Волк в Telegram-канале.Киберполиция также создала отдельный канал в новом мессенджере - "Вестник Киберполиции России", в котором правоохранители будут сообщать о новых мошеннических схемах, а также простых и эффективных способах защиты от них.
Три канала МВД России появились в мессенджере MAX
Представитель МВД Волк: в мессенджере MAX появились три канала МВД России