В Калининграде открылся новый современный корпус Музея Мирового океана

КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Открытие "Планеты Океан" в Калининграде - новый этап культурной жизни региона, сказала в приветственном слове министр культуры РФ Ольга Любимова, которое зачитал во время открытия образовательного центра ее заместитель Владимир Осинцев, передает корреспондент РИА Новости.Осинцев в понедельник принял участие в торжественном открытии первой очереди экспозиционно-образовательного центра "Планета Океан" в музее Мирового океана в Калининграде. Открытие состоялось для почетных гостей, среди которых - губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и командующий Балтийским флотом ВМФ России Сергей Липилин. Для посетителей "Планета Океан" откроется во вторник."Планета Океан" - долгожданное событие, (которое - ред.) знаменует собой новый этап развития культурной жизни калининградского региона, открывающий больше возможностей знакомства с историко-культурным и природным наследием земли. Музей Мирового океана сегодня - признанный центр морской культуры, науки, образования, ежегодно привлекающий многочисленных туристов со стороны. Уникальность проекта заключается в том, что он позволяет каждому стать участником кругосветной экспедиции", - заявила Любимова.Как сообщила президент музея Мирового океана Светлана Сивкова, в научном музейном центре - крупнейшая в РФ экспозиция, посвященная Мировому океану, где посетители смогут познакомиться с историей великих географических открытий и научных достижений, великими людьми и их свершениями."Это действительно уникальный проект, который призван стать гордостью нашей страны в музейном мире и составить конкуренцию ведущим естественно-научным музеям на планете", - подчеркнула Сивкова.На время тестового запуска корпус будет работать со среды по воскресенье.Экспозиционный корпус "Планета Океан" площадью более 10 тысяч квадратных метров располагается на семи этажах. В него входят шесть научных лабораторий, залы "Большой Океан", "Аквариумы" и библиотека. Открываться новый корпус будет в три очереди. Первыми для посетителей во вторник станут доступны Лаборатория Балтики, "Аквариумы", "Большой Океан", Лаборатория красоты и библиотека - четыре этажа выставочных пространств. Отправной точкой станет Лаборатория Балтики, где посетители узнают, как сегодня изучают Балтийское море, кто в нем обитает, а также его историю и будущее. "Аквариумы" познакомит с обитателями больших рек и глубоких озер, коралловых рифов и мангровых зарослей, открытого океана и литорали.

