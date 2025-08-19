Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей открыл в Казани выставку к 100-летию балерины Плисецкой
19.08.2025
Бахрушинский музей открыл в Казани выставку к 100-летию балерины Плисецкой
Бахрушинский театральный музей открыл в Казани выставку "Плисецкая. Полюс магии", приуроченную к 100-летию балерины
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Казани выставку "Плисецкая. Полюс магии", приуроченную к 100-летию балерины, сообщили в пресс-службе музея. "Девятнадцатого августа в Казанском Кремле открылась масштабная выставка Бахрушинского театрального музея "Плисецкая. Полюс магии". Проект в столице Татарстана – часть большого выставочного цикла, посвященного 100-летию со дня рождения одной из величайших балерин XX века Майи Плисецкой",- говорится в сообщении. Разделы экспозиции охватывают ключевые этапы карьеры Плисецкой и включают около 250 экспонатов, отметили в музее. Среди них - фотографии, костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, живописные и скульптурные портреты балерины, а также уникальные архивные материалы из фондов Бахрушинского музея. "Открытие выставки в Казани – важная веха юбилейной программы. В октябре стартует выставка в Рязани, а в ноябре мы откроем масштабную экспозицию в Пекине, где нашими партнерами выступят Россотрудничество и Федеральный центр литераторов и художников Пекина. Эта выставка станет кульминацией всего цикла", - рассказала генеральный директор БТМ Кристина Трубинова, слова которой приводятся в сообщении. В числе представленных экспонатов также будут эскизы, фотографии, костюмы и аксессуары, рассказывающие об образах Майи Плисецкой в культовых балетах "Лебединое озеро", "Кармен-сюита", "Дон Кихот", "Легенда о любви", "Болеро" и других. Посетители смогут увидеть работы знаменитого французского модельера Пьера Кардена, создававшего для Плисецкой как сценические костюмы, так и наряды для ее личного гардероба. Отдельный раздел экспозиции посвящен союзу Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, добавили в музее. Они прожили вместе 57 лет, среди экспонатов можно увидеть предметы, связанные с балетами "Конек-горбунок", "Анна Каренина", "Дама с собачкой, "Чайка", в том числе партитуру балета Щедрина "Дама с собачкой", а также семейные фотографии супругов. Кроме того, в выставочном пространстве показана часть обстановки квартиры, в которой жила творческая пара, добавили в музее. Сегодня эта квартира входит в состав Бахрушинского музея – Родион Щедрин передал ее в дар музею в 2022 году. Выставка продлится до 15 октября.
