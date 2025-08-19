Рейтинг@Mail.ru
02:31 19.08.2025 (обновлено: 09:15 19.08.2025)
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с "заменой ТВ"
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мошенники начали обзванивать пенсионеров под предлогом замены цифрового телевидения, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "На телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что в ее доме проводится замена цифрового телевидения и для обновления телевизионной сетки необходимо назвать код из смс", — говорится в документах.После выполнения этой просьбы с человеком связывается подставной специалист Роскомнадзора. Он уверяет собеседника, что его аккаунт на "Госуслугах" якобы взломали и оформили доверенность на распоряжение банковскими счетами. "Для убедительности мошенник может назвать потерпевшему, какие суммы и в каких банках у него находятся", — предупреждают в МВД.Затем злоумышленники просят для "сохранения средств" перевести все деньги на "новые выпущенные карты", которые на самом деле являются сторонними счетами аферистов. Отмечается, что из-за этой схемы уже пострадала 73-летняя пенсионерка из Иркутской области: она перевела мошенникам более 1,1 миллиона рублей.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мошенники начали обзванивать пенсионеров под предлогом замены цифрового телевидения, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"На телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что в ее доме проводится замена цифрового телевидения и для обновления телевизионной сетки необходимо назвать код из смс", — говорится в документах.
После выполнения этой просьбы с человеком связывается подставной специалист Роскомнадзора. Он уверяет собеседника, что его аккаунт на "Госуслугах" якобы взломали и оформили доверенность на распоряжение банковскими счетами.
"Для убедительности мошенник может назвать потерпевшему, какие суммы и в каких банках у него находятся", — предупреждают в МВД.
Затем злоумышленники просят для "сохранения средств" перевести все деньги на "новые выпущенные карты", которые на самом деле являются сторонними счетами аферистов.
Отмечается, что из-за этой схемы уже пострадала 73-летняя пенсионерка из Иркутской области: она перевела мошенникам более 1,1 миллиона рублей.
