В МВД рассказали о новой схеме мошенников с "заменой ТВ"
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с "заменой ТВ" - РИА Новости, 19.08.2025
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с "заменой ТВ"
19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мошенники начали обзванивать пенсионеров под предлогом замены цифрового телевидения, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "На телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что в ее доме проводится замена цифрового телевидения и для обновления телевизионной сетки необходимо назвать код из смс", — говорится в документах.После выполнения этой просьбы с человеком связывается подставной специалист Роскомнадзора. Он уверяет собеседника, что его аккаунт на "Госуслугах" якобы взломали и оформили доверенность на распоряжение банковскими счетами. "Для убедительности мошенник может назвать потерпевшему, какие суммы и в каких банках у него находятся", — предупреждают в МВД.Затем злоумышленники просят для "сохранения средств" перевести все деньги на "новые выпущенные карты", которые на самом деле являются сторонними счетами аферистов. Отмечается, что из-за этой схемы уже пострадала 73-летняя пенсионерка из Иркутской области: она перевела мошенникам более 1,1 миллиона рублей.
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с "заменой ТВ"
МВД: мошенники начали обзванивать пенсионеров под предлогом замены цифрового ТВ