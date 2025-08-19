https://ria.ru/20250819/moshenniki-2036195478.html

В МВД рассказали о новой схеме мошенников с "заменой ТВ"

В МВД рассказали о новой схеме мошенников с "заменой ТВ" - РИА Новости, 19.08.2025

В МВД рассказали о новой схеме мошенников с "заменой ТВ"

Мошенники начали обзванивать пенсионеров под предлогом замены цифрового телевидения, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T02:31:00+03:00

2025-08-19T02:31:00+03:00

2025-08-19T09:15:00+03:00

иркутская область

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мошенники начали обзванивать пенсионеров под предлогом замены цифрового телевидения, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "На телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что в ее доме проводится замена цифрового телевидения и для обновления телевизионной сетки необходимо назвать код из смс", — говорится в документах.После выполнения этой просьбы с человеком связывается подставной специалист Роскомнадзора. Он уверяет собеседника, что его аккаунт на "Госуслугах" якобы взломали и оформили доверенность на распоряжение банковскими счетами. "Для убедительности мошенник может назвать потерпевшему, какие суммы и в каких банках у него находятся", — предупреждают в МВД.Затем злоумышленники просят для "сохранения средств" перевести все деньги на "новые выпущенные карты", которые на самом деле являются сторонними счетами аферистов. Отмечается, что из-за этой схемы уже пострадала 73-летняя пенсионерка из Иркутской области: она перевела мошенникам более 1,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250817/moshenniki-2035849323.html

https://ria.ru/20250813/mvd-2034935076.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество