В Молдавии назвали сокращение числа избирательных участков произволом ЦИК

В Молдавии назвали сокращение числа избирательных участков произволом ЦИК

КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Сокращение количества избирательных участков для жителей Приднестровья перед выборами парламента Молдавии можно считать произволом со стороны Центризбиркома, заявила пресс-служба оппозиционной Либерально-демократической партии. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число. "Либерально-демократическая партия Молдавии осуждает намерение Центральной избирательной комиссии сократить количество избирательных участков для граждан левобережья Днестра. Ограничение избирательных прав посредством произвольных решений ЦИК стало опасным явлением для демократии в Республике Молдова", - говорится в заявлении, опубликованном на партийном сайте. Молдавские либерал-демократы считают, что сокращение количество участков можно приравнять к дискриминации избирателей. "Решение ЦИК о сокращении числа избирательных участков необоснованно и представляет собой грубое нарушение демократических и конституционных принципов. Эта мера представляет собой прямое ограничение конституционного права голоса более 270 тысяч граждан", - отмечает оппозиция. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

