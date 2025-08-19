Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки представит перечень приоритетных специальностей для студентов - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 19.08.2025 (обновлено: 17:57 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/minobrnauki-2036271338.html
Минобрнауки представит перечень приоритетных специальностей для студентов
Минобрнауки представит перечень приоритетных специальностей для студентов - РИА Новости, 19.08.2025
Минобрнауки представит перечень приоритетных специальностей для студентов
Минобрнауки РФ в начале учебного года представит перечень приоритетных специальностей для студентов, сообщил глава министерства Валерий Фальков. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:53:00+03:00
2025-08-19T17:57:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
дмитрий чернышенко
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019792758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be464eb74ce109447479bbd770d59d50.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ в начале учебного года представит перечень приоритетных специальностей для студентов, сообщил глава министерства Валерий Фальков. "В настоящее время мы работаем над критериями … и уже в начале учебного года будет представлен перечень соответствующих приоритетных специальностей, по которому мы, начиная со следующего года, будем готовить студентов", - сказал Фальков на Всероссийском педагогическом съезде. Ранее с таким поручением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Необходимо определять приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных студентов и стимулировать их. Так, планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ, предоставлять льготные образовательные кредиты для студентов, выбравших приоритетные специальности.
https://ria.ru/20250211/minobrnauki-1998622912.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019792758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a79c0e9aa8dbf49bebcf65470973feb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фальков, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки представит перечень приоритетных специальностей для студентов

Минобрнауки в начале учебного года представит список приоритетных специальностей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве
Табличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ в начале учебного года представит перечень приоритетных специальностей для студентов, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"В настоящее время мы работаем над критериями … и уже в начале учебного года будет представлен перечень соответствующих приоритетных специальностей, по которому мы, начиная со следующего года, будем готовить студентов", - сказал Фальков на Всероссийском педагогическом съезде.
Ранее с таким поручением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Необходимо определять приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных студентов и стимулировать их.
Так, планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ, предоставлять льготные образовательные кредиты для студентов, выбравших приоритетные специальности.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Минобрнауки подготовили проект о внедрении новой системы образования
11 февраля, 14:11
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковДмитрий ЧернышенкоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала