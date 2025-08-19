https://ria.ru/20250819/minobrnauki-2036271338.html

Минобрнауки представит перечень приоритетных специальностей для студентов

Минобрнауки представит перечень приоритетных специальностей для студентов

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ в начале учебного года представит перечень приоритетных специальностей для студентов, сообщил глава министерства Валерий Фальков. "В настоящее время мы работаем над критериями … и уже в начале учебного года будет представлен перечень соответствующих приоритетных специальностей, по которому мы, начиная со следующего года, будем готовить студентов", - сказал Фальков на Всероссийском педагогическом съезде. Ранее с таким поручением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Необходимо определять приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных студентов и стимулировать их. Так, планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через госзаказ, предоставлять льготные образовательные кредиты для студентов, выбравших приоритетные специальности.

