https://ria.ru/20250819/minoborony-2036234869.html

Минобороны опубликовало видео уничтожения передового пункта ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения передового пункта ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025

Минобороны опубликовало видео уничтожения передового пункта ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение передового пункта ВСУ применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T10:08:00+03:00

2025-08-19T10:08:00+03:00

2025-08-19T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

черниговская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036230966_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8a817a83ac9d43dcad0b5fdfc4094fd.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение передового пункта ВСУ применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Бирино Черниговской области. На видео от Минобороны России показано, как ВС РФ наносят точные удары по позициям ВСУ, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

https://ria.ru/20250819/vsu-2036214614.html

россия

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение передового пункта управления подразделения ВСУ в Черниговской области Расчеты БПЛА "Герань-2" разнесли передовой пункт управления подразделения ВСУ в районе населенного пункта Бирино в Черниговской области. 2025-08-19T10:08 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, черниговская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф