Минобороны опубликовало видео уничтожения передового пункта ВСУ

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение передового пункта ВСУ применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Бирино Черниговской области. На видео от Минобороны России показано, как ВС РФ наносят точные удары по позициям ВСУ, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.
