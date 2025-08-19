Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало видео уничтожения передового пункта ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 19.08.2025 (обновлено: 10:09 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/minoborony-2036234869.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения передового пункта ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения передового пункта ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Минобороны опубликовало видео уничтожения передового пункта ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение передового пункта ВСУ применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T10:08:00+03:00
2025-08-19T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черниговская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036230966_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8a817a83ac9d43dcad0b5fdfc4094fd.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение передового пункта ВСУ применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Бирино Черниговской области. На видео от Минобороны России показано, как ВС РФ наносят точные удары по позициям ВСУ, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.
https://ria.ru/20250819/vsu-2036214614.html
россия
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение передового пункта управления подразделения ВСУ в Черниговской области
Расчеты БПЛА "Герань-2" разнесли передовой пункт управления подразделения ВСУ в районе населенного пункта Бирино в Черниговской области.
2025-08-19T10:08
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036230966_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ee513491da539ef533b7ffa492a753fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черниговская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны опубликовало видео уничтожения передового пункта ВСУ

МО РФ показало кадры уничтожения передового пункта ВСУ в Черниговской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение передового пункта ВСУ применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Бирино Черниговской области.
На видео от Минобороны России показано, как ВС РФ наносят точные удары по позициям ВСУ, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Командиры ВСУ грозят обстрелом из минометов за невыполнение приказов
07:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала