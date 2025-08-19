Рейтинг@Mail.ru
Следующий форум "Ростки" пройдет при поддержке Минпромторга РФ - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Раздел Форум Россия-Китай 2024 Казань V2 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Форум "Россия-Китай 2025" Казань
 
17:23 19.08.2025 (обновлено: 17:37 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/minnikhanov-2036356611.html
Следующий форум "Ростки" пройдет при поддержке Минпромторга РФ
Следующий форум "Ростки" пройдет при поддержке Минпромторга РФ - РИА Новости, 19.08.2025
Следующий форум "Ростки" пройдет при поддержке Минпромторга РФ
Следующий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет 17-18 августа 2026 года, в его подготовке и проведении примет... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:23:00+03:00
2025-08-19T17:37:00+03:00
форум "россия-китай 2025" казань
рустам минниханов
россия
китай
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_3740b0765c69bc1deeb19f65adf34108.jpg
КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Следующий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет 17-18 августа 2026 года, в его подготовке и проведении примет участие министерство промышленности и торговли РФ, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Мы уверены, что мы на правильном пути. Мы посоветовались и с господином послом (посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - ред.), и с нашим министром (министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ред.), и определили дату - это 17-18 августа следующего года. И самое главное - у нас есть полное понимание, Антон Андреевич уже определил своего заместителя, который будет координировать работу, чтобы эта работа уже шла не только в масштабах республики", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания форума. По словам главы Татарстана, в организации следующего форума будет задействован весь аппарат министерства промышленности и торговли РФ. "Интерес как с российской стороны, так и с китайской стороны огромен. Нам необходимо в течение этого года подготовить несколько тематических планов, которые должны привести к результатам к следующему форуму", - добавил Минниханов. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В программе форума около 100 мероприятий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.
https://ria.ru/20250818/minnikhanov-2036090045.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_06c20b8c5b99049e41d3ecac28bdb7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, россия, китай, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Форум "Россия-Китай 2025" Казань, Рустам Минниханов, Россия, Китай, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Следующий форум "Ростки" пройдет при поддержке Минпромторга РФ

Минниханов: следующий форум "Ростки" пройдет при поддержке Минпромторга РФ

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Следующий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет 17-18 августа 2026 года, в его подготовке и проведении примет участие министерство промышленности и торговли РФ, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Мы уверены, что мы на правильном пути. Мы посоветовались и с господином послом (посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - ред.), и с нашим министром (министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ред.), и определили дату - это 17-18 августа следующего года. И самое главное - у нас есть полное понимание, Антон Андреевич уже определил своего заместителя, который будет координировать работу, чтобы эта работа уже шла не только в масштабах республики", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания форума.
По словам главы Татарстана, в организации следующего форума будет задействован весь аппарат министерства промышленности и торговли РФ.
"Интерес как с российской стороны, так и с китайской стороны огромен. Нам необходимо в течение этого года подготовить несколько тематических планов, которые должны привести к результатам к следующему форуму", - добавил Минниханов.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В программе форума около 100 мероприятий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Татарстан заинтересован в поставках продукции в Китай и инвестициях
18 августа, 16:16
 
Форум "Россия-Китай 2025" КазаньРустам МиннихановРоссияКитайМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала