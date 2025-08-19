https://ria.ru/20250819/minnikhanov-2036356611.html

Следующий форум "Ростки" пройдет при поддержке Минпромторга РФ

Следующий форум "Ростки" пройдет при поддержке Минпромторга РФ - РИА Новости, 19.08.2025

Следующий форум "Ростки" пройдет при поддержке Минпромторга РФ

Следующий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет 17-18 августа 2026 года, в его подготовке и проведении примет... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:23:00+03:00

2025-08-19T17:23:00+03:00

2025-08-19T17:37:00+03:00

форум "россия-китай 2025" казань

рустам минниханов

россия

китай

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_3740b0765c69bc1deeb19f65adf34108.jpg

КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Следующий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет 17-18 августа 2026 года, в его подготовке и проведении примет участие министерство промышленности и торговли РФ, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Мы уверены, что мы на правильном пути. Мы посоветовались и с господином послом (посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - ред.), и с нашим министром (министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ред.), и определили дату - это 17-18 августа следующего года. И самое главное - у нас есть полное понимание, Антон Андреевич уже определил своего заместителя, который будет координировать работу, чтобы эта работа уже шла не только в масштабах республики", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания форума. По словам главы Татарстана, в организации следующего форума будет задействован весь аппарат министерства промышленности и торговли РФ. "Интерес как с российской стороны, так и с китайской стороны огромен. Нам необходимо в течение этого года подготовить несколько тематических планов, которые должны привести к результатам к следующему форуму", - добавил Минниханов. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В программе форума около 100 мероприятий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.

https://ria.ru/20250818/minnikhanov-2036090045.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов, россия, китай, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)