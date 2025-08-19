Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР не ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
11:52 19.08.2025 (обновлено: 11:58 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/mid-2036258770.html
МИД КНР не ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Зеленского
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не стала комментировать возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:52:00+03:00
2025-08-19T11:58:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не стала комментировать возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Китая, отметив, что МИД КНР "не комментирует гипотетические вопросы". В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Мы не комментируем гипотетические вопросы", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского на территории Китая.
МИД КНР не ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Зеленского

Министерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не стала комментировать возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Китая, отметив, что МИД КНР "не комментирует гипотетические вопросы".
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
"Мы не комментируем гипотетические вопросы", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского на территории Китая.
Макрон предложил место для проведения встречи Путина и Зеленского
