МИД КНР не ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Зеленского
МИД КНР не ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
МИД КНР не ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Зеленского
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не стала комментировать возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:52:00+03:00
2025-08-19T11:52:00+03:00
2025-08-19T11:58:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
мао нин
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник не стала комментировать возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Китая, отметив, что МИД КНР "не комментирует гипотетические вопросы". В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Мы не комментируем гипотетические вопросы", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского на территории Китая.
китай
россия
сша
МИД КНР не ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Зеленского
МИД КНР не стал комментировать возможность встречи Путина и Зеленского в Китае