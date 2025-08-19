Рейтинг@Mail.ru
Мерц анонсировал конференцию "коалиции желающих" по итогу встречи с Трампом

19.08.2025
02:40 19.08.2025
Мерц анонсировал конференцию "коалиции желающих" по итогу встречи с Трампом
Мерц анонсировал конференцию "коалиции желающих" по итогу встречи с Трампом
2025-08-19T02:40:00+03:00
2025-08-19T02:40:00+03:00
в мире
сша
украина
германия
дональд трамп
фридрих мерц
владимир путин
европейский совет
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. После беседы с президентом США Дональдом Трампом состоится состоится видеоконференция так называемой коалиции желающих по поддержке Украины, затем пройдёт внеочередное заседание Европейского совета, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Завтра сначала состоится видеоконференция коалиции желающих. В неё входят в общей сложности 30 государств мира, которые готовы и дальше помогать Украине", - сказал он. Пресс-конференция Мерца транслировалась на сайте немецкого издания Welt. По его словам, после видеоконференции в 13:00 по немецкому времени (14.00 мск) состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором те представители Европы, которые сегодня участвовали во встрече с Трампом, доложат о ходе переговоров, которые велись в Вашингтоне. В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
в мире, сша, украина, германия, дональд трамп, фридрих мерц, владимир путин, европейский совет, welt, евросоюз
В мире, США, Украина, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Европейский совет, Welt, Евросоюз
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. После беседы с президентом США Дональдом Трампом состоится состоится видеоконференция так называемой коалиции желающих по поддержке Украины, затем пройдёт внеочередное заседание Европейского совета, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Завтра сначала состоится видеоконференция коалиции желающих. В неё входят в общей сложности 30 государств мира, которые готовы и дальше помогать Украине", - сказал он. Пресс-конференция Мерца транслировалась на сайте немецкого издания Welt.
По его словам, после видеоконференции в 13:00 по немецкому времени (14.00 мск) состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором те представители Европы, которые сегодня участвовали во встрече с Трампом, доложат о ходе переговоров, которые велись в Вашингтоне.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины
