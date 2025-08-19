https://ria.ru/20250819/megafon-2036262948.html

В "МегаФон" теперь можно перейти со своим тарифом

В "МегаФон" теперь можно перейти со своим тарифом - РИА Новости, 19.08.2025

В "МегаФон" теперь можно перейти со своим тарифом

Абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в "МегаФоне" и бесплатно перенести на нее "копию" своего действующего тарифа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:10:00+03:00

2025-08-19T12:10:00+03:00

2025-08-19T12:10:00+03:00

мегафон

мобильная связь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915538022_266:544:2654:1887_1920x0_80_0_0_c2293ecb1ff1cfb3dd404d11140038ac.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в "МегаФоне" и бесплатно перенести на нее "копию" своего действующего тарифа, сообщает пресс-служба оператора. Сделать это можно как онлайн через мобильное приложение, так и придя в салон оператора. "Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в "МегаФон" можно перенести еще и условия действующего тарифа. Это будет особенно актуально, например, если клиент не очень доволен качеством связи своего оператора, но хочет сохранить условия его тарифа. Мы рассчитываем, что клиенты оценят новую услугу, и планируем совершенствовать ее условия", — отметил коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских. Услугой могут бесплатно воспользоваться по всей стране как новые, так и действующие абоненты "МегаФона". К примеру, это может быть клиент оператора, который решил завести еще одну сим-карту.

https://ria.ru/20250722/reyting-2030595631.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мегафон, мобильная связь