В "МегаФон" теперь можно перейти со своим тарифом - РИА Новости, 19.08.2025
12:10 19.08.2025
В "МегаФон" теперь можно перейти со своим тарифом
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в "МегаФоне" и бесплатно перенести на нее "копию" своего действующего тарифа, сообщает пресс-служба оператора. Сделать это можно как онлайн через мобильное приложение, так и придя в салон оператора. "Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в "МегаФон" можно перенести еще и условия действующего тарифа. Это будет особенно актуально, например, если клиент не очень доволен качеством связи своего оператора, но хочет сохранить условия его тарифа. Мы рассчитываем, что клиенты оценят новую услугу, и планируем совершенствовать ее условия", — отметил коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских. Услугой могут бесплатно воспользоваться по всей стране как новые, так и действующие абоненты "МегаФона". К примеру, это может быть клиент оператора, который решил завести еще одну сим-карту.
В "МегаФон" теперь можно перейти со своим тарифом

Абоненты любых операторов могут перейти на "МегаФон" со своим тарифом

Мужчина идет по улице со смартфоном
Мужчина идет по улице со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в "МегаФоне" и бесплатно перенести на нее "копию" своего действующего тарифа, сообщает пресс-служба оператора.
Сделать это можно как онлайн через мобильное приложение, так и придя в салон оператора.
"Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в "МегаФон" можно перенести еще и условия действующего тарифа. Это будет особенно актуально, например, если клиент не очень доволен качеством связи своего оператора, но хочет сохранить условия его тарифа. Мы рассчитываем, что клиенты оценят новую услугу, и планируем совершенствовать ее условия", — отметил коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских.
Услугой могут бесплатно воспользоваться по всей стране как новые, так и действующие абоненты "МегаФона". К примеру, это может быть клиент оператора, который решил завести еще одну сим-карту.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Рейтинг: "МегаФон" вновь признан лучшим оператором по скорости интернета
22 июля, 13:01
 
Мегафон, мобильная связь
 
 
