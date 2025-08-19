https://ria.ru/20250819/megafon-2036262948.html
В "МегаФон" теперь можно перейти со своим тарифом
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в "МегаФоне" и бесплатно перенести на нее "копию" своего действующего тарифа, сообщает пресс-служба оператора. Сделать это можно как онлайн через мобильное приложение, так и придя в салон оператора. "Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в "МегаФон" можно перенести еще и условия действующего тарифа. Это будет особенно актуально, например, если клиент не очень доволен качеством связи своего оператора, но хочет сохранить условия его тарифа. Мы рассчитываем, что клиенты оценят новую услугу, и планируем совершенствовать ее условия", — отметил коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских. Услугой могут бесплатно воспользоваться по всей стране как новые, так и действующие абоненты "МегаФона". К примеру, это может быть клиент оператора, который решил завести еще одну сим-карту.
