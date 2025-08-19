Рейтинг@Mail.ru
Мединский напомнил Стуббу о зверствах финнов во Второй мировой войне
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 19.08.2025 (обновлено: 19:53 19.08.2025)
Мединский напомнил Стуббу о зверствах финнов во Второй мировой войне
Мединский напомнил Стуббу о зверствах финнов во Второй мировой войне
В Финляндии гордились, что их войска, обстреливая Ленинград осенью 1941 года, убивают женщин и детей, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Финляндии гордились, что их войска, обстреливая Ленинград осенью 1941 года, убивают женщин и детей, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Помощник президента РФ напомнил, что про систематические обстрелы Ленинграда осенью 1941 года финская газета "Ууси Суоми" писала: "Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским". "Сейчас они называют это не "пламенными приветами", а "опытом взаимодействия", - добавил Мединский. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее во вторник осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом". Стубб в начале встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено - так же, как оно было найдено в 1944 году. Захарова напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. По её словам, "опыт взаимодействия", о котором говорил финский лидер, был связан с поддержкой Третьего рейха и преступлениями против мирного населения. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной армии, начавшей победоносное наступление против Германии и её союзников.
2025
Мединский напомнил Стуббу о зверствах финнов во Второй мировой войне

Мединский: финны гордились убийствами женщин и детей в Ленинграде в 1941 году

Владимир Мединский
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Финляндии гордились, что их войска, обстреливая Ленинград осенью 1941 года, убивают женщин и детей, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Стубб оправдался за свое высказывание о договоренностях 1944 года
Вчера, 02:59
Помощник президента РФ напомнил, что про систематические обстрелы Ленинграда осенью 1941 года финская газета "Ууси Суоми" писала: "Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским".
"Сейчас они называют это не "пламенными приветами", а "опытом взаимодействия", - добавил Мединский.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее во вторник осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом".
Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп на встрече не смог найти президента Финляндии, сидящего напротив него
18 августа, 23:24
Стубб в начале встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено - так же, как оно было найдено в 1944 году.
Захарова напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. По её словам, "опыт взаимодействия", о котором говорил финский лидер, был связан с поддержкой Третьего рейха и преступлениями против мирного населения. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной армии, начавшей победоносное наступление против Германии и её союзников.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. 18 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Посмотрим, сколько выдержите": в США обратились к ЕС и Зеленскому
Вчера, 05:00
 
Специальная военная операция на Украине, Финляндия, Ленинград, Россия, Мария Захарова, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Александер Стубб, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), Украина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
