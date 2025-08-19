Мединский напомнил Стуббу о зверствах финнов во Второй мировой войне
Мединский: финны гордились убийствами женщин и детей в Ленинграде в 1941 году
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Финляндии гордились, что их войска, обстреливая Ленинград осенью 1941 года, убивают женщин и детей, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Помощник президента РФ напомнил, что про систематические обстрелы Ленинграда осенью 1941 года финская газета "Ууси Суоми" писала: "Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским".
"Сейчас они называют это не "пламенными приветами", а "опытом взаимодействия", - добавил Мединский.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее во вторник осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Заявление Стубба прозвучало в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран, Захарова назвала реплику финского президента "адом".
Стубб в начале встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено - так же, как оно было найдено в 1944 году.
Захарова напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. По её словам, "опыт взаимодействия", о котором говорил финский лидер, был связан с поддержкой Третьего рейха и преступлениями против мирного населения. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной армии, начавшей победоносное наступление против Германии и её союзников.