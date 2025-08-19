Макрон призвал обеспечить Украину многотысячной армией
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя гарантии безопасности Украины и Европы, продолжает настаивать от лица европейцев на наращивании вооружения ВСУ и присутствии на территории Украины многотысячной армии.
"Мы, европейцы, должны быть способны обеспечить эти гарантии безопасности для Украины и для нас. Так, первая гарантия безопасности — это сильная украинская армия, то есть несколько тысяч людей, которые хорошо вооружены, с оборонными системами, с лучшими стандартами", - сказал он в интервью телеканалам TF1 и LCI по итогам встречи ряда европейских лидеров с Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По его словам, второй гарантией безопасности должно стать присутствие "сил сдерживания" из состава европейских армий. Как отмечает французский лидер, ряд стран могли бы выразить готовность "вести операции" по "сдерживанию" не "провокационно" на линии фронта, а в воздухе, в море и на суше.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.