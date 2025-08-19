Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал обеспечить Украину многотысячной армией - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/makron-2036297308.html
Макрон призвал обеспечить Украину многотысячной армией
Макрон призвал обеспечить Украину многотысячной армией - РИА Новости, 19.08.2025
Макрон призвал обеспечить Украину многотысячной армией
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя гарантии безопасности Украины и Европы, продолжает настаивать от лица европейцев на наращивании вооружения ВСУ и РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:44:00+03:00
2025-08-19T14:44:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя гарантии безопасности Украины и Европы, продолжает настаивать от лица европейцев на наращивании вооружения ВСУ и присутствии на территории Украины многотысячной армии. "Мы, европейцы, должны быть способны обеспечить эти гарантии безопасности для Украины и для нас. Так, первая гарантия безопасности — это сильная украинская армия, то есть несколько тысяч людей, которые хорошо вооружены, с оборонными системами, с лучшими стандартами", - сказал он в интервью телеканалам TF1 и LCI по итогам встречи ряда европейских лидеров с Дональдом Трампом в Вашингтоне. По его словам, второй гарантией безопасности должно стать присутствие "сил сдерживания" из состава европейских армий. Как отмечает французский лидер, ряд стран могли бы выразить готовность "вести операции" по "сдерживанию" не "провокационно" на линии фронта, а в воздухе, в море и на суше. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036290467.html
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036273123.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_350:54:2558:1710_1920x0_80_0_0_6a2e52d05f174ac1386cdaa695b92d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Макрон призвал обеспечить Украину многотысячной армией

Макрон призвал обеспечить Украину многотысячной армией в рамках гарантий

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя гарантии безопасности Украины и Европы, продолжает настаивать от лица европейцев на наращивании вооружения ВСУ и присутствии на территории Украины многотысячной армии.
"Мы, европейцы, должны быть способны обеспечить эти гарантии безопасности для Украины и для нас. Так, первая гарантия безопасности — это сильная украинская армия, то есть несколько тысяч людей, которые хорошо вооружены, с оборонными системами, с лучшими стандартами", - сказал он в интервью телеканалам TF1 и LCI по итогам встречи ряда европейских лидеров с Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Вчера, 14:17
По его словам, второй гарантией безопасности должно стать присутствие "сил сдерживания" из состава европейских армий. Как отмечает французский лидер, ряд стран могли бы выразить готовность "вести операции" по "сдерживанию" не "провокационно" на линии фронта, а в воздухе, в море и на суше.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров назвал условия для обсуждения договоренностей по Украине
Вчера, 13:08
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала