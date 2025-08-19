https://ria.ru/20250819/makron-2036257893.html
Макрон выдвинул России ультиматум после саммита в Белом доме
Макрон выдвинул России ультиматум после саммита в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025
Макрон выдвинул России ультиматум после саммита в Белом доме
России грозят новые санкции, если на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет прогресса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:50:00+03:00
2025-08-19T11:50:00+03:00
2025-08-19T16:56:00+03:00
в мире
россия
сша
франция
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. России грозят новые санкции, если на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет прогресса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу NBC News."Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил Трамп, между Путиным и Зеленским, и если трехсторонняя встреча провалится, или же если россияне не будут придерживаться такого подхода, то да, нам придется усилить санкции, первичные и вторичные", — пригрозил он.Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250819/uslovie-2036246433.html
https://ria.ru/20250819/spectator-2036235339.html
россия
сша
франция
В мире, Россия, США, Франция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Дональд Трамп
