Макрон выдвинул России ультиматум после саммита в Белом доме
11:50 19.08.2025 (обновлено: 16:56 19.08.2025)
Макрон выдвинул России ультиматум после саммита в Белом доме
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. России грозят новые санкции, если на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет прогресса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу NBC News.&quot;Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил Трамп, между Путиным и Зеленским, и если трехсторонняя встреча провалится, или же если россияне не будут придерживаться такого подхода, то да, нам придется усилить санкции, первичные и вторичные&quot;, — пригрозил он.Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Макрон выдвинул России ультиматум после саммита в Белом доме

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. России грозят новые санкции, если на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет прогресса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу NBC News.
"Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил Трамп, между Путиным и Зеленским, и если трехсторонняя встреча провалится, или же если россияне не будут придерживаться такого подхода, то да, нам придется усилить санкции, первичные и вторичные", — пригрозил он.

Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
