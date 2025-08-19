Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил, что в Белом доме не обсуждали покупку Украиной оружия
04:31 19.08.2025 (обновлено: 10:04 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/makron-2036204082.html
Макрон заявил, что в Белом доме не обсуждали покупку Украиной оружия
ПАРИЖ, 19 авг – РИА Новости. Вопрос потенциальной закупки Украиной американского оружия на 100 миллиардов долларов для получения гарантий безопасности США не обсуждался на прошедшей в Белом доме встрече лидеров европейских стран и американского президента Дональда Трампа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США. "Нет, эта тема совсем не поднималась. Мы очень далеки от этого", - сказал Макрон по итогам переговоров. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Кроме того, французский президент заявил, что вопрос территорий тоже не обсуждался на встрече. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда европейских стран. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Getty Images / Win McNamee
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
ПАРИЖ, 19 авг – РИА Новости. Вопрос потенциальной закупки Украиной американского оружия на 100 миллиардов долларов для получения гарантий безопасности США не обсуждался на прошедшей в Белом доме встрече лидеров европейских стран и американского президента Дональда Трампа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ сообщила, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.
"Нет, эта тема совсем не поднималась. Мы очень далеки от этого", - сказал Макрон по итогам переговоров. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Кроме того, французский президент заявил, что вопрос территорий тоже не обсуждался на встрече.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда европейских стран.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
