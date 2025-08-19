https://ria.ru/20250819/makron-2036202446.html

Макрон заявил, что Турция должна принять участие во встрече по Украине

Макрон заявил, что Турция должна принять участие во встрече по Украине

2025-08-19T03:55:00+03:00

ПАРИЖ, 19 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Турция должна будет принять участие в одной из будущих многосторонних встреч по урегулированию украинского конфликта. Ранее французский лидер выступил за проведение четырехсторонней встречи с участием РФ, Украины, США и Европы. "Я хотел, чтобы за всем этим (двусторонней и трехсторонней встречами – ред.) последовал процесс, встреча, которая будет включать Европу, а также Турцию, то есть всех тех, чья безопасность напрямую затронута последствиями этого конфликта", - сказал Макрон по итогам встречи лидеров европейских стран с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров ряда европейских стран. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

