В Бурятии ищут собаку, уплывшую на лодке - РИА Новости, 19.08.2025
10:02 19.08.2025
В Бурятии ищут собаку, уплывшую на лодке
Лодка с собакой на борту уплыла на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. Лодка с собакой на борту уплыла на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД. "В 23 часа (18.00 мск) 18 августа в дежурную часть отдела МВД России по Селенгинскому району от граждан, отдыхающих недалеко от села Бараты поступило сообщение о том, что от берега озера Гусиное отплыла лодка с собакой внутри", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе отметили, что поиски животного продолжаются. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в лодке с заведенным мотором и полным баком находилась собака породы ши-тцу. "Скорее всего, судно застряло в камышах, но так как озеро достаточно большое, найти его непросто", - подчеркнул он.
УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. Лодка с собакой на борту уплыла на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
"В 23 часа (18.00 мск) 18 августа в дежурную часть отдела МВД России по Селенгинскому району от граждан, отдыхающих недалеко от села Бараты поступило сообщение о том, что от берега озера Гусиное отплыла лодка с собакой внутри", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что поиски животного продолжаются.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в лодке с заведенным мотором и полным баком находилась собака породы ши-тцу. "Скорее всего, судно застряло в камышах, но так как озеро достаточно большое, найти его непросто", - подчеркнул он.
