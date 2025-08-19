https://ria.ru/20250819/lodka-2036233536.html

В Бурятии ищут собаку, уплывшую на лодке

В Бурятии ищут собаку, уплывшую на лодке - РИА Новости, 19.08.2025

В Бурятии ищут собаку, уплывшую на лодке

Лодка с собакой на борту уплыла на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T10:02:00+03:00

2025-08-19T10:02:00+03:00

2025-08-19T10:02:00+03:00

происшествия

селенгинский район

республика бурятия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97551/57/975515784_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_28a262f1c9d08935c7c7f2c0b6281d6e.jpg

УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. Лодка с собакой на борту уплыла на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД. "В 23 часа (18.00 мск) 18 августа в дежурную часть отдела МВД России по Селенгинскому району от граждан, отдыхающих недалеко от села Бараты поступило сообщение о том, что от берега озера Гусиное отплыла лодка с собакой внутри", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе отметили, что поиски животного продолжаются. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в лодке с заведенным мотором и полным баком находилась собака породы ши-тцу. "Скорее всего, судно застряло в камышах, но так как озеро достаточно большое, найти его непросто", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250724/altaj-2031035255.html

селенгинский район

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, селенгинский район, республика бурятия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)