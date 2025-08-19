https://ria.ru/20250819/lnr-2036237720.html

Площадь пожара в ЛНР составила около 500 гектаров

Площадь пожара в ЛНР составила около 500 гектаров - РИА Новости, 19.08.2025

Площадь пожара в ЛНР составила около 500 гектаров

Общая площадь возгорания на утро 19 августа в Станично-Луганском округе ЛНР, где огонь перекинулся на дачный массив и был объявлен режим ЧС, составляет порядка... РИА Новости, 19.08.2025

луганская народная республика

происшествия

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Общая площадь возгорания на утро 19 августа в Станично-Луганском округе ЛНР, где огонь перекинулся на дачный массив и был объявлен режим ЧС, составляет порядка 500 гектаров - с учетом тлеющих участков, информирует правительство региона в Telegram-канале.Ранее в правительстве ЛНР заявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе. МЧС по ЛНР сообщало, что огонь охватил 20 гектаров территории, на месте работают оперативные службы. В данном районе введен режим ЧС."Общая площадь возгорания на утро 19 августа составляет порядка 500 гектаров - с учетом тлеющих участков. Зафиксированы два очага задымления. В ходе штаба утвердили расстановку сил и средств на месте возгораний. На помощь уже прибыли сотрудники МЧС из шефского региона Волгоградской области", - приводятся слова первого вице-премьера ЛНР Юрия Говтвина в публикации.Он подтвердил информацию о поврежденных огнем порядка 100 домостроений в дачном поселке. Однако их точное количество будет установлено после локализации пожара.

