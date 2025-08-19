Площадь пожара в ЛНР составила около 500 гектаров
Площадь пожара в Станично-Луганском округе ЛНР составила около 500 гектаров
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар в поселке Ольховские дачи Станично-Луганского округа Луганской народной республики
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар в поселке Ольховские дачи Станично-Луганского округа Луганской народной республики
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Общая площадь возгорания на утро 19 августа в Станично-Луганском округе ЛНР, где огонь перекинулся на дачный массив и был объявлен режим ЧС, составляет порядка 500 гектаров - с учетом тлеющих участков, информирует правительство региона в Telegram-канале.
"Общая площадь возгорания на утро 19 августа составляет порядка 500 гектаров - с учетом тлеющих участков. Зафиксированы два очага задымления. В ходе штаба утвердили расстановку сил и средств на месте возгораний. На помощь уже прибыли сотрудники МЧС из шефского региона Волгоградской области", - приводятся слова первого вице-премьера ЛНР Юрия Говтвина в публикации.
Он подтвердил информацию о поврежденных огнем порядка 100 домостроений в дачном поселке. Однако их точное количество будет установлено после локализации пожара.