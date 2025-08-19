https://ria.ru/20250819/liksutov-2036244284.html

Ликсутов: Москва увеличила производство электронных и оптических изделий

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Московские компании нарастили выпуск электронных и оптических изделий на 12% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом 2024 года, указал заместитель столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно развивает высокотехнологический сектор промышленности. Ежегодно в городе открывается около 150 новых компаний отрасли. Также благодаря мерам поддержки предприятия уверенно наращивают производственные мощности, выпускают инновационные разработки и внедряют передовые решения", – приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.На данный момент производством оптики и электроники в Москве занимается порядка 370 предприятий со штатом свыше 30 тысяч человек."Компании высокотехнологического сектора столицы производят интегральные схемы, различные платы, вычислительные машины, мониторы и другие электронные, а также оптические изделия. Спрос на продукцию постоянно растет. Так, компании отгрузили электронных и оптических изделий более чем на 348 миллиардов рублей, что на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", –– сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Отечественная компания по выпуску радиоэлектроники ЭЛАР показала промышленный сканер нового поколения в двух комплектациях. Модель, оснащенная CIS-матрицей, подходит для офисных документов, вариант с CCD-сенсорами обеспечит максимальное качество при сканировании архивных материалов и рукописных текстов. Сканеры работают автономно — без необходимости в подключении внешнего компьютера. Скорость обработки достигает 300 страниц в минуту в двухстороннем режиме, разрешение — до 600 dpi. Устройства также обладают алгоритмами интеллектуальной обработки, которые выравнивают изображения, удаляют пустые страницы, шумы и артефакты, обрезать поля и корректировать геометрию, настраивать правила автоматического именования файлов. Сканеры рассчитаны на эксплуатацию в интенсивных режимах: от федеральных архивов до корпоративных документохранилищ. Полностью отечественное производство аппаратных и программных элементов обеспечивает соответствие требованиям технологического суверенитета.Другое столичное предприятие "Смарткор" занимается разработкой микроэлектроники, встроенного ПО и интеллектуальных вычислительных систем, выпускает модульные продукты: телекоммуникационное оборудование, тонкие клиенты, а также другие решения на базе искусственного интеллекта, предназначенные для промышленности, предпринимательства, медицины и образования.Еще один производитель электроники, "АТБ Электроники", создает аппаратные платформы и устройства для промышленного интернета вещей. Изделия используются в ЖКХ, медицине, производстве, транспорте, на предприятиях нефте- и горнодобывающей промышленности.Ранее Ликсутов сообщал, что за первое полугодие московские предприятия нарастили объем производства химических веществ и продуктов почти на 30%, если сравнивать показатель с таким же периодом 2024 года.

