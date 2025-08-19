https://ria.ru/20250819/lidery-2036228483.html
СМИ рассказали, как европейские лидеры осыпали Трампа комплиментами
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Европейские лидеры осыпали президента США Дональда Трампа комплиментами, чтобы улучшить его настроение во время встречи в Вашингтоне для обсуждения Украины, пишет газета Financial Times. "Президент (Трамп - ред.) неоднократно подчеркивал свое желание, чтобы его воспринимали всерьез как глобального миротворца, и несколько европейских лидеров осыпали его комплиментами, явно пытаясь поднять настроение", - пишет издание. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
