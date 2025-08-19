https://ria.ru/20250819/lavrov-2036370234.html
Лавров проинформировал египетского коллегу об итогах саммита на Аляске
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске своему египетскому коллеге Бадре Абдельати, сообщает внешнеполитическое ведомство. Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдельати по инициативе египетской стороны. "В контексте обсуждения украинского кризиса С.В. Лавров проинформировал египетского коллегу об основных итогах российско-американского саммита на Аляске", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая вопросы укрепления внешнеполитической координации и приоритетные задачи расширения деловой кооперации между Россией и Египтом, добавили в ведомстве. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
