https://ria.ru/20250819/lavrov-2036294175.html
Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей
Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей
Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей по итогам конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:30:00+03:00
2025-08-19T14:30:00+03:00
2025-08-19T15:21:00+03:00
в мире
сергей лавров
финляндия
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588025_0:76:3027:1779_1920x0_80_0_0_2eccd42581587abf71c2ac3d9b73e248.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей по итогам конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью телеканалу "Россия-24" Лавров вспомнил слова президента Финляндии Александра Стубба про договоренности между СССР и Финляндией в 1944 году и напомнил, что тогда Финляндия, "сражавшаяся на стороне гитлеровской Германии, подписала соответствующие договоренности с Советским Союзом". "Я его хорошо знаю, он был министром иностранных дел. Они подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны. Где все это? Сейчас они вступили в ту структуру, которая считает Россию врагом. Поэтому если он имеет в виду территориальные изменения, которые произошли по итогам Второй мировой войны, да, это один из ее результатов. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей. Таких примеров множество", - пояснил министр.
https://ria.ru/20250819/rossija-2036292796.html
финляндия
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588025_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_2895c37409c45c23f0f1509cf2811a15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, финляндия, россия, ссср
В мире, Сергей Лавров, Финляндия, Россия, СССР
Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей
Лавров напомнил, что Финляндия вошла в НАТО вопреки договору о нейтралитете