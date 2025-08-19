Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 19.08.2025 (обновлено: 15:21 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036294175.html
Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей
Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей
Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей по итогам конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:30:00+03:00
2025-08-19T15:21:00+03:00
в мире
сергей лавров
финляндия
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588025_0:76:3027:1779_1920x0_80_0_0_2eccd42581587abf71c2ac3d9b73e248.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей по итогам конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью телеканалу "Россия-24" Лавров вспомнил слова президента Финляндии Александра Стубба про договоренности между СССР и Финляндией в 1944 году и напомнил, что тогда Финляндия, "сражавшаяся на стороне гитлеровской Германии, подписала соответствующие договоренности с Советским Союзом". "Я его хорошо знаю, он был министром иностранных дел. Они подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны. Где все это? Сейчас они вступили в ту структуру, которая считает Россию врагом. Поэтому если он имеет в виду территориальные изменения, которые произошли по итогам Второй мировой войны, да, это один из ее результатов. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей. Таких примеров множество", - пояснил министр.
https://ria.ru/20250819/rossija-2036292796.html
финляндия
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588025_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_2895c37409c45c23f0f1509cf2811a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, финляндия, россия, ссср
В мире, Сергей Лавров, Финляндия, Россия, СССР
Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей

Лавров напомнил, что Финляндия вошла в НАТО вопреки договору о нейтралитете

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей по итогам конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью телеканалу "Россия-24" Лавров вспомнил слова президента Финляндии Александра Стубба про договоренности между СССР и Финляндией в 1944 году и напомнил, что тогда Финляндия, "сражавшаяся на стороне гитлеровской Германии, подписала соответствующие договоренности с Советским Союзом".
"Я его хорошо знаю, он был министром иностранных дел. Они подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны. Где все это? Сейчас они вступили в ту структуру, которая считает Россию врагом. Поэтому если он имеет в виду территориальные изменения, которые произошли по итогам Второй мировой войны, да, это один из ее результатов. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей. Таких примеров множество", - пояснил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров оценил позицию США по Украине
Вчера, 14:27
 
В миреСергей ЛавровФинляндияРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала