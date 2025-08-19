Рейтинг@Mail.ru
14:27 19.08.2025
Ни один европейский лидер не упомянул о безопасности России, заявил Лавров
Ни один европейский лидер не упомянул о безопасности России, заявил Лавров
в мире
россия
вашингтон (штат)
украина
сергей лавров
обсе
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Когда в Вашингтоне эти делегаты говорили о том, что обязательно надо начинать с выработки гарантий безопасности Украины, но и в то же время гарантии безопасности Европы, об этом говорил Стармер, английский премьер, и другие, никто ни разу не упомянул безопасность России", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Лавров в то же время отметил, что процитированный им документ ОБСЕ требует безопасности в том виде, в котором она будет устраивать всех. "До сих пор высокомерное отношение к международному праву, к тем обещаниям, которые часто даются лживо и закрепляются на бумаге, чувствуется в подходах этих граждан к нынешнему украинскому кризису", - заключил министр.
в мире, россия, вашингтон (штат), украина, сергей лавров, обсе, евросоюз
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Украина, Сергей Лавров, ОБСЕ, Евросоюз
Ни один европейский лидер не упомянул о безопасности России, заявил Лавров

Лавров: никто из европейских лидеров до сих пор не упомянул безопасность России

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда в Вашингтоне эти делегаты говорили о том, что обязательно надо начинать с выработки гарантий безопасности Украины, но и в то же время гарантии безопасности Европы, об этом говорил Стармер, английский премьер, и другие, никто ни разу не упомянул безопасность России", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Лавров в то же время отметил, что процитированный им документ ОБСЕ требует безопасности в том виде, в котором она будет устраивать всех.
"До сих пор высокомерное отношение к международному праву, к тем обещаниям, которые часто даются лживо и закрепляются на бумаге, чувствуется в подходах этих граждан к нынешнему украинскому кризису", - заключил министр.
До Запада постепенно доходит новая политическая реальность, заявил Толстой
Вчера, 13:56
 
