Ни один европейский лидер не упомянул о безопасности России, заявил Лавров

Ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:27:00+03:00

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Когда в Вашингтоне эти делегаты говорили о том, что обязательно надо начинать с выработки гарантий безопасности Украины, но и в то же время гарантии безопасности Европы, об этом говорил Стармер, английский премьер, и другие, никто ни разу не упомянул безопасность России", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Лавров в то же время отметил, что процитированный им документ ОБСЕ требует безопасности в том виде, в котором она будет устраивать всех. "До сих пор высокомерное отношение к международному праву, к тем обещаниям, которые часто даются лживо и закрепляются на бумаге, чувствуется в подходах этих граждан к нынешнему украинскому кризису", - заключил министр.

