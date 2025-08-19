https://ria.ru/20250819/lavrov-2036291531.html
Вопрос санкций на саммите на Аляске не обсуждался, заявил Лавров
Вопрос санкций на саммите на Аляске не обсуждался, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2025
Вопрос санкций на саммите на Аляске не обсуждался, заявил Лавров
Вопрос санкций на саммите РФ-США на Аляске не обсуждался, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:22:00+03:00
2025-08-19T14:22:00+03:00
2025-08-19T14:22:00+03:00
в мире
россия
аляска
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вопрос санкций на саммите РФ-США на Аляске не обсуждался, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль. Потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-х годах и в начале 2000-х годов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036290669.html
россия
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Вопрос санкций на саммите на Аляске не обсуждался, заявил Лавров
Лавров: вопрос санкций на встрече Путина и Трампа на Аляске не обсуждался